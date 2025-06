Não é só Depay: Corinthians tem pendências com outros atletas do elenco

Corinthians tem pendências com outros jogadores do elenco - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians corre para resolver as pendências com Memphis Depay. O holandês enviou uma notificação ao clube cobrando uma dívida de R$ 6,1 milhões e ameaçou não cumprir com suas obrigações profissionais. Mas o atacante não é o único que tem uma quantia a receber do Timão.

Os salários do elenco estão em dia, mas existem pendências com boa parte do elenco relacionadas a luvas, premiações e diretos de imagem. Este último, aliás, o Corinthians não reconhece nenhuma dívida. O clube alega que só não receberam os direitos os atletas que não apresentaram nota fiscal em conformidade.

No balancete financeiro, o Corinthians apresenta um passivo de R$ 110 milhões com direitos de imagem. Contudo, este número não é atualizado desde fevereiro, quando o último documento do clube foi publicado. O clube reconhece os valores em aberto, mas diz que estamos vendo uma realidade não só do clube, mas de todo o futebol brasileiro.

“Vamos tratar isso com muita transparência, vou estar sempre aqui falando com vocês. O Corinthians está sempre buscando soluções para que possa, o quanto antes, ir resolvendo algumas situações pequenas para que a equipe possa ter tranquilidade de trabalhar e continuar fazendo o melhor dentro do nosso centro de treinamentos”, disse Fabinho Soldado.

Corinthians ainda não pagou a premiação do Paulistão

Outro ponto que chama a atenção são as premiações. Afinal, além dos bônus pelas vitórias, o tradicional ‘bicho’ pela conquista do Paulistão, ainda não foi pago. O Corinthians enfrenta um grande problema de fluxo de caixa e constantemente atrasa pagamentos a fornecedores por falta de recursos.

A expectativa é de que o novo contrato com a Nike dê um alívio financeiro para o Corinthians. A empresa norte-americana pagará a primeira de três parcelas do adiantamento financeiro previsto em contrato. O valor é mantido em sigilo, mas gira em torno de R$ 80 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.