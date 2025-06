Atacante inglês ‘nocauteia’ mulher com cadeira em Ibiza; veja vídeo

O herói do acesso do Oldham Athletic à quarta divisão inglesa, Kian Harratt, de 23 anos, protagonizou um episódio violento durante as férias na Espanha. Uma confusão entre o grupo do atacante e outros turistas britânicos terminou com uma mulher desmaiada, após ser atingida por uma cadeira arremessada pelo jogador. O episódio, aliás, ganhou ampla repercussão internacional.

Relatos à mídia local indicam que a mulher atingida tentava separar a discussão entre os grupos e acabou golpeada na cabeça, caindo imediatamente no chão. Harratt ainda atingiu um homem, que caiu ferido na piscina, com outro arremesso de cadeira. Nota-se através de vídeos postados pelo Daily Mail que o caso ocorreu na parte de lazer do hotel em que o atacante está hospedado, em Ibiza.

O atleta viveu um dos pontos altos de sua trajetória no início de junho ao marcar o gol da vitória do Oldham na prorrogação da final contra o Southend United, em Wembley. O triunfo por 3 a 2 garantiu o retorno da equipe ao quarto escalão do futebol inglês. Entretanto, o recente episódio em Ibiza colocou novamente em xeque a imagem do jogador, que havia sido tratado como herói poucos dias antes do ocorrido.

Relato e reação de testemunha

Brandon Watkins, integrante do grupo oposto ao de Harratt, relatou os acontecimentos em uma postagem no Facebook. Ele descreveu o início da confusão com tom provocativo e deu a entender que seus companheiros apenas reagiram aos comportamentos do círculo inglês.

“Cinco caras vieram ao redor da piscina, espirrando água, jogando bola nas pessoas. Um deles disse: ‘O que você está olhando?'”. Na sequência, Watkins afirmou acabou derrubando um dos integrantes ao revidar uma aproximação agressiva.

“Eles começaram a jogar cadeiras porque não conseguiam lutar. Todo mundo sabe como é escorregadio em volta da piscina, né? Então, eu escorreguei na água, e isso que viralizou”, completou.

Shocking. Oldham Athletic striker Kian Harratt (circled) throwing a chair at a woman while on holiday… pic.twitter.com/ixemmXq7d9 — Football Fights (@footbalIfights) June 25, 2025

Após o tumulto, seguranças intervieram e retiraram os envolvidos da área. Harratt acabou expulso do hotel, enquanto outras pessoas que presenciaram a cena elogiaram a postura do grupo de Watkins e até ofereceram bebidas como forma de apoio.

Histórico polêmico do inglês

Kian desfrutava de uma recente ascensão esportiva mesmo em meio à coleção de antecedentes negativos no extracampo. Em 2022, por exemplo, ele acabou multado em 830 libras por envolvimento com caça ilegal em East Yorkshire, na Inglaterra. No ano seguinte, a polícia o notificou novamente, mas desta vez em mil libras, pelo mesmo crime em North Yorkshire.

Além de seu atual vínculo com o Oldham Athletic, o atacante também vestiu as camisas de Harrogate Town, Guiseley, Port Vale e Bradford City.