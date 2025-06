Seis jogadores atuaram por Flamengo e Bayern, adversários nas oitavas do Mundial

Garantido nas oitavas do Mundial de Clubes, o Flamengo se prepara para medir forças com o Bayern de Munique, no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami. Nesse sentido, os adversários compartilharam alguns jogadores ao longo de suas centenárias histórias. Entre eles, está Rafinha, que teve passagens marcantes por ambos os clubes, com títulos e muita dedicação em campo.

O lateral-direito defendeu o clube bávaro por oito anos (de 2011 a 2019). Por lá, conquistou diversos títulos, como uma Champions League e um Mundial de Clubes. Com a camisa rubro-negra, ele esteve no elenco de 2019, comandados pelo técnico Jorge Jesus, que marcou uma geração ao ser campeão do Brasileirão e da Libertadores.

Além disso, Paolo Guerrero também defendeu as cores dos dois clubes. O peruano esteve no Bayern ainda na base, na temporada 2003-04 e permaneceu até o segundo semestre de 2006. Logo depois de brilhar no Mundial pelo Corinthians, o atacante acertou com o Rubro-Negro e ficou de 2015 até 2018.

De chileno a tetracampeão do mundo

Arturo Vidal, por sua vez, chegou à Munique para a temporada 2015/16 e por lá permaneceu até 2018. Com a camisa vermelha, foi tricampeão alemão e anos depois, em 2022, acertou com o Flamengo. O chileno, então, fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, mas não deixou saudades.

Em 1998, Zé Roberto, que pertencia ao Real Madrid, atuou pelo clube carioca por empréstimo, mas ficou por pouco tempo. No ano seguinte, assinou com o Bayern e permaneceu por dez anos, com direito ao título da Champions League de 2000/2001. Mazinho Oliveira, por sua vez, jogou na Alemanha em 1991, onde conquistou a Bundesliga e no Flamengo, em 1995, ano do centenário.

Por fim, o lateral-direito tetracampeão Jorginho surgiu para o futebol no América-RJ, mas passou pelo Rubro-Negro durante seis temporadas. Em 1990, defendeu o Bayer Leverkusen e depois anos depois chegou ao Bayern, onde atuava quando conquistou a Copa do Mundo de 1994.

