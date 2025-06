São Paulo renova contrato com produtora de shows até 2031

O São Paulo renovou seu contrato com a Live Nation, uma das maiores produtoras de shows do mundo. A empresa poderá realizar eventos no Morumbis até 2031. O acordo anterior havia sido assinado no fim de em 2023 e era válido até o fim de 2028. O Tricolor costurou um novo acordo para que o seu estádio esteja à disposição nos momentos importantes da temporada.

Afinal, o Tricolor negociou um novo vínculo para que os shows não impactem no futebol do clube. Por causa da montagem e desmontagem de estruturas de shows organizados pela Live Nation, o Tricolor precisou jogar longe do Morumbis em 2024 e também nesta temporada. Agora, com o novo acordo, este impacto vai diminuir após a apresentação da banda Imagine Dragons, no dia 31 de outubro.

Além disso, a Live Nation vai financiar a construção de túneis permanentes ligando a área dos anéis de circulação ao gramado. O palco dos shows também serão montados atrás dos gols do Morumbis, afetando menos o gramado e possibilitando que a montagem e desmontagem seja feita mesmo se estiver acontecendo uma partida de futebol. Assim, essas melhorias vão acelerar a entrega do estádio par ao São Paulo.

“O MorumBIS é um estádio historicamente associado a grandes eventos. A parceria com a Live Nation está em consonância com a relevância internacional do São Paulo Futebol Clube, trazendo para nossa casa apresentações de artistas com alcance global. E, o mais importante, tudo isso sem comprometer a realização de jogos importantes em nossa casa”, disse Júlio Casares, presidente do São Paulo.

Estádio é muito usado para shows

Desde que assinou com a Live Nation, o Morumbis já recebeu diversos shows como Bruno Mars, The Weeknd, Gusttavo Lima e Shakira. Aliás, o estádio vem sendo escolhido por conta de sua capacidade, já que cabe cerca de 80 mil pessoas, ao contrário do Allianz Parque, que costuma receber 55 mil pessoas nestes eventos.

