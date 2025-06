Filipe Luís e Kompany fazem duelo à parte em Flamengo x Bayern

Quis o destino que Filipe Luís e Vincent Kompany fizessem um duelo à parte entre Flamengo e Bayern de Munique, neste domingo (29), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A dupla estava há pouco tempo nos gramados pelo Brasil e Europa, respectivamente. No entanto, agora treinadores vivem grande crescimento dentro de seus clubes e têm chances de entrarem para história definitivamente.

Filipe Luís e Kompany são os treinadores mais jovens do torneio da Fifa. O caçula é o belga, com idade de 39 anos, dois meses e 16 dias, seguido pelo brasileiro, com 39 anos, dez meses e 17 dias. Mas essa é apenas uma semelhança entre os treinadores.

Além disso, ambos foram defensores nos tempos de jogador. O brasileiro povoava a lateral esquerda, e Kompany, a zaga. Embora tenham raízes defensivas, os treinadores se destacam por terem têm filosofia de jogo ofensiva. A formação preferida do belga é o 4-2-3-1, com mutações para 2-3-5 ou 3-5-2 na fase de ataque. O grande trunfo do Bayern é a profundidade. A qualidade na saída de bola com o goleiro-líbero Manuel Neuer.

Do outro lado, Filipe Luís também adota ao sistema 4-2-3-1, mas tem como virtude à adaptação aos adversários. A virada diante do Chelsea mostra esse pensamento. Ele abriu mão de Arrascaeta para dar profundidade e qualidade na definição com Bruno Henrique no papel de referência. Após 49 jogos feitos como treinador profissional, o brasileiro terá agora o maior desafio de sua carreira. O confronto contra os alemães será uma experiência mais cascuda do que a vitória sobre os Blues.

Primeiro embate

Filipe e Kompany, aliás, nunca se enfrentaram em campo. Na temporada 2014/15, o ex-lateral defendeu o Chelsea, mas não entrou em campo nas partidas contra o Manchester City. Nas outras, os Citezens não encararam o Atlético de Madrid.

Nem pelas seleções os dois se enfrentaram. Em 2018, no confronto de quartas de final entre Brasil e Bélgica, Kompany atuou durante os 90 minutos, enquanto Filipe Luís ficou apenas no banco de reservas.

