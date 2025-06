Filho perde encontro com Lionel Messi ao recusar convite de sua mãe

Recusar uma ida às compras nunca saiu tão caro quanto para o jovem que não quis acompanhar sua mãe em uma ida ao comércio local, nos Estados Unidos. Acontece que ela esbarrou com ninguém menos que Lionel Messi e Rodrigo De Paul durante o passeio menosprezado pelo jovem. A mulher, que não é boba nem nada, tirou uma selfie com a dupla argentina e enviou ao garoto.

Apesar de não ser recente, a história só viralizou agora nas redes sociais, com números expressivos de interações. Sobretudo pela reação divertida da mãe, que usou a foto para “tirar onda” com o filho. Enquanto uns seguiam a mesma linha da mulher, outros fizeram uma corrente e mostraram que o jovem não carrega arrependimentos como esse sozinho.

“Igual no dia em que faltei a aula e o Kaká apareceu na minha faculdade”, contou um internauta.

Messi comemora aniversário

O caso estourou a bolha durante a semana do aniversário de 38 anos do camisa 10 do Inter Miami. Antonela Roccuzzo, esposa do astro, prestou uma homenagem ao ”jeito ranzinza” do marido com um bolo temático dos Smurfs, além de uma declaração afetuosa.

“Feliz aniversário, velho Ranzinza! Melhor pai, melhor companheiro, melhor tudo!!! Que sorte a nossa ter você! Te amamos”, escreveu.

Lionel, que já mora nos Estados Unidos, pôde se reunir com a esposa e os filhos mesmo em meio à disputa do Mundial de Clubes. Apesar de discreta, a comemoração contou com a família reunida e ganhou grande destaque por coincidir com a classificação do Inter Miami às oitavas de final.

Ajuste de calendário

A classificação do Inter Miami surpreendeu a própria liga norte-americana, a Major League Soccer (MLS), que precisou adiar o confronto contra o Atlanta United. Isso porque o duelo estava previsto para sábado (28), mas precisou ser alterado devido ao avanço da equipe na competição. A partida acontecerá no dia 11 de outubro.

O clube da MLS enfrentará o Paris Saint-Germain no domingo (29), às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O confronto carrega um elemento simbólico, já que o camisa 10 atuou pelo PSG entre 2021 e 2023. Na passagem pela França, o atacante marcou 32 gols em 75 partidas, mas enfrentou críticas da torcida e deixou o clube em clima tenso após suspensão por compromissos fora do país.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.