Santos demonstra interesse na contratação de ex-Flamengo

Santos tenta a contratação do atacante Vitinho - (crédito: Foto: Divulgação / Al Ettifaq)

O Santos demonstrou interesse e tenta a contratação do atacante Vitinho. O jogador está livre no mercado após passagem pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e chegaria sem custos à Vila Belmiro. A informação foi divulgada primeiramente pelo site ”De Olho no Peixe”.

Um atacante para atuar pelos lados é visto como uma das prioridades do clube para esta janela de transferência. Afinal, o Santos vendeu Soteldo para o Fluminense e encerrou com antecedência o empréstimo de Gabriel Verón, que retornará ao Porto. Assim, o Peixe sabe que é necessário trazer uma peça de reposição.

Vitinho atuou nas últimas três temporadas no futebol saudita. Já na temporada passada, ele participou de 13 partidas, marcou seis gols e distribuiu sete assistências. Contudo, mesmo estando livre no mercado, situação vista como favorável pelo Santos, a negociação é um pouco complexa.

Apesar de estar sem contrato, o atacante tem salário elevado, além do pedido de luvas. O objetivo da diretoria do Peixe agora é reduzir estes valores para que a negociação avance.

Vitinho surgiu no Botafogo, passou pelo CSKA Moscou, da Rússia, e teve passagem destacada pelo Internacional antes de chegar ao Flamengo, onde atuou entre 2018 e 2022. Com a camisa rubro-negra, participou de 215 jogos, marcou 29 gols e conquistou títulos nacionais e continentais.

Contudo, enquanto negocia com Vitinho, o Santos está perto de anunciar outros dois reforços. O lateral-direito Igor Vinícius e o volante Willian Arão já têm um acordo verbal com o Peixe e o anúncio da dupla está por detalhes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.