Fábio, do Fluminense, supera lenda Buffon em quesito; saiba

O goleiro Fábio, do Fluminense, alcançou mais um número impressionante em sua longeva carreira. Afinal, ao não sofrer gols contra o Mamelodi Sundowns (RSA), em empate em 0 a 0, na última quarta-feira (25/6), ele superou uma lenda da posição.

Segundo o portal “Some Stats”, o arqueiro chegou, contra os sul-africanos, a marca de 507 jogos sem sofrer gol. Dessa forma, supera o craque Gianluigi Buffon, ídolo dos italianos Parma e Juventus. O tetracampeão do mundo com a seleção da Itália se aposentou em 2023 após duas temporadas no próprio Parma, encerrando a carreira com 506 “clean sheets” (“folhas limpas”, na tradução literal).

Além disso, Fábio se aproxima de entrar no Top-5 no quesito atuando pelo Fluminense. Isso porque ele não sofreu gols em 90 dos 221 jogos que fez pelo clube (40,7% das aparições). Faltam, assim, 15 jogos para que ele alcance Ricardo Pinto, que passou 105 partidas (dentre 239) sem ser vazado.

Fluminense com uma das melhores defesas

Este, aliás, já foi o segundo jogo do Fluzão sem sofrer gols no Mundial. Afinal, o time também empatou em 0 a 0 na estreia, contra o Borussia Dortmund (ALE). Dentre os times que já fizeram suas três partidas, somente PSG (FRA) e Monterrey (MEX) sofreram menos gols que o Flu.

Enquanto o Tricolor só foi vazado duas vezes, franceses e mexicanos sofreram somente um gol no torneio. Juventus, RB Salzburg (AUS) e Al-Hilal (SAU) levaram um, enquanto o Manchester City (ING) ainda está intacto. Tais equipes, porém, ainda jogam pela última rodada.

