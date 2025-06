CBF posta vídeo ‘apresentando’ clubes brasileiros após classificação no Mundial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma publicação exaltando os clubes brasileiros após a classificação de todos os quatro – Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, para as oitavas de final do Mundial de Clubes.

No vídeo, portanto, a entidade ‘apresenta’ o Brasil para o futebol europeu. Vale ressaltar que campeonatos disputados na América, são ‘desvalorizados’ pelos europeus.

‘Viviam dizendo que nosso futebol não dava nem pro cheiro dos europeus e que a gente ia pro Mundial passeio. A verdade é que a gente tá dando um passeio neles. Melhor avisar pra eles que Brasil se escreve com S. Lembra? E que Brasil com S é de jogar sem medo, sem vergonha, sem freio. Aqui não tem mais essa de síndrome de vira-lata, até porque no Brasil até o cachorro é craque. Eles podem ter esquecido, mas a gente fez o mundo se lembrar. Aqui é Brasil, com s de samba, de suor, de sonho e sem limite. Agora como diria o Velho Lobo, só faltam quatro. Então vamos pra cima e mostrar que ninguém jamais pode duvidar do nosso futebol, porque ‘This is Brazil’. Treme mundo”, dizia o vídeo.

Vídeo produzido pela CBF sobre os times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. “Aqui não tem mais essa de síndrome de vira-lata. Aqui é Brasil!” ?????@CBF_Futebol pic.twitter.com/AYjBrocNoS — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 26, 2025

Brasileiros no Mundial

O Brasil tem quatro representantes no Mundial: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Assim, os quatro estão classificados para as oitavas de final da competição.

Pelo Grupo A, o Palmeiras empatou com o Porto e Inter Miami e venceu o Ah Ahly, avançando na liderança do grupo com cinco pontos. O Verdão vai enfrentar o Botafogo, que por sua vez venceu o Seattle Sounders, PSG e perdeu para o Atlético de Madrid. Com seis pontos, o Alvinegro se classificou em segundo no Grupo B por conta de saldo de gols.

Por outro lado, o Flamengo conquistou a vaga ainda na segunda rodada. O Rubro-Negro venceu o Espérance e Chelsea, e empatou com o Los Angeles FC. Assim, o clube carioca avançou em primeiro do Grupo D com sete pontos e vai enfrentar o Bayern de Munique na próxima fase.

Por fim, o Fluminense avançou em segundo do Grupo F, com cinco pontos. Afinal, o Tricolor empatou com o Borussia Dortmun e Mamelodi Sundowns e conquistou uma vitória contra o Ulsan. A equipe carioca vai enfrentar o Inter de Milão nas oitavas.

