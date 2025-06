Vasco tem aumento da dívida na era SAF, mas superávit nos meses de recuperação judicial

Pedrinho fala sobre momento financeiros do Vasco da Gama em 2025 - (crédito: Foto: Reprodução/@colinaemfocoofc)

O gestão do Vasco e sua SAF apresentaram, nesta quarta-feira (25), o resultado financeiro em relação aos quatro primeiros meses de 2025. Assim, o relatório das empresas de consultoria Wald Administração Judicial e K2 detalharam o momento do clube carioca, que está em recuperação judicial desde fevereiro, e divulgaram números positivos.

Afinal, o clube social, que ainda não apresentou as demonstrações financeiras de 2024, fechou o 1º quadrimestre com superávit acumulado de R$ 786 mil e saldo em caixa de R$ 1,4 milhão.

As receitas vieram de patrocínios, royalties, bilheteria, programas sociais e repasses da SAF. As saídas do caixa, por sua vez, envolvem cerca de R$ 5,9 milhões em despesas administrativas, gastos em jogos e competições, impostos e outros custos.

Por outro lado, o relatório aponta que a dívida do clube aumentou em 350 milhões de reais desde a criação da SAF, em 2022. Isso mesmo com a presença e os aportes financeiros da 777 Partners.

Fôlego operacional e superávit em 2025

A SAF, que não apresentou demonstrações financeiras auditadas, também teve números positivos em 2025. Isso porque a empresa fechou abril com R$ 29,9 milhões em caixa, enquanto o futebol cruz-maltino arrecadou cerca de R$ 124 milhões para os caixas da Sociedade Anônima do Futebol.

Diante disso, o estudo destaca que o Vasco desembolsou cerca de R$ 27,7 milhões em investimentos, que mostram o “reforço esportivo e estruturação técnica, mas que impacta diretamente na liquidez de curto prazo”. Apesar da redução de 58 milhões para R$ 27,8 milhões, o valor traz fôlego operacional.

Em entrevista ao Poder 360, Pedrinho afirmou que o clube apresentou resultados financeiros positivos por causa de um controle rigoroso de gastos e novas estratégias de arrecadação.

“Estamos dando os primeiros passos para superar um dos momentos mais difíceis da história do Vasco. Implementamos ajustes estruturais, novas estratégias de arrecadação e um controle rigoroso dos gastos e apresentamos resultados financeiros concretos, como caixa positivo. Acreditamos em um projeto de longo prazo. Os desafios ainda são grandes, como o aumento da dívida causado pela má gestão anterior”, disse o dirigente

