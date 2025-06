Crespo tem primeiro contato com elenco do São Paulo em reapresentação

Hernán Crespo teve seu primeiro contato com o elenco do São Paulo nesta quinta-feira (26/6). Os jogadores se reapresentaram após 13 dias de férias por conta da pausa nas competições para o Mundial de Clubes. O treinador agora terá pouco mais de duas semanas para preparar o time para o retorno do Brasileirão.

O dia começou com uma apresentação do presidente Julio Casares, que conversou com o grupo de jogadores sobre a chegada do novo comandante. Depois, Crespo e sua comissão falaram com o elenco. O treinador já teve contato com alguns atletas como Luiz Gustavo, Lucas Moura, Oscar, Ferreira, Marcos Antônio, Calleri e Dinenno, que se reapresentaram antes para tratar de lesões. Agora, o argentino conheceu o restante do plantel.

Crespo deve promover, nos próximos dias, alguns jogos-treinos para testar algumas formações. Além disso, discutirá com a diretoria a chegada de reforços e também saídas.

Crespo reestreia no Brasileirão

A reestreia do treinador será contra o Flamengo. A partida, inicialmente marcada para o dia 12 de julho, pode ser alterada conforme o avanço do adversário carioca no Mundial de Clubes. Caso a data seja confirmada, Crespo terá 17 dias para preparar a equipe.

Aliás, o Tricolor é o 14º colocado no Brasileirão, com apenas 12 pontos, um acima da zona de rebaixamento. Além disso, com apenas 10 gols marcados, o São Paulo tem o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro, à frente apenas de Sport e Juventude. Crespo terá como objetivo inicial melhorar o sistema ofensivo para o retorno da competição.

