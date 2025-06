Inter confia em reapresentação dos jogadores em plenas condições físicas

Inter tem esperança que jogadores tenham sido comprometidos com a alimentação e descanso antes do início da intertemporada - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Os jogadores do Inter vivem seus últimos dias de recesso antes de darem início ao período de intertemporada. Isso porque a reapresentação dos jogadores ocorrerá no próximo sábado (28). O grupo passará por avaliações com um intuito de identificar em quais condições retorna. O Colorado até descartou encaminhar uma cartilha, pois apostou no profissionalismo dos atletas.

A paralisação na temporada para as equipes que não disputaram o Mundial de Clubes foi vista como essencial para a retomada física dos jogadores. Especialmente pela maratona desgastante de partidas que tiveram desde a segunda semana de 2025, com curtos intervalos. A recomendação do clube, aliás, foi que os atletas priorizassem a sua alimentação. No caso, que se esforçassem para voltar aos trabalhos com o mesmo peso que tinham no término do primeiro semestre. O Internacional não disponibilizou uma lista com exercícios a serem feitos ou alimentos aptos a serem consumidos.

Tal cuidado seria de incumbência dos jogadores. A prudência seria crucial para facilitar uma rápida recuperação do grupo. No caso, que o planejamento do Inter seja de sucesso com relação a uma evidente melhora física já no primeiro embate no retorno da temporada. O contexto adverso também influencia para este desafio. Afinal, o Colorado está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Por sinal, terá um confronto direto com o Vitória.

Comprometimento dos jogadores pode tirar Inter do Z4 no Brasileirão

Um resultado positivo possibilita deixar a zona de rebaixamento. Caso tal cenário ocorra, haverá uma queda da tensão e um cenário mais favorável para os duelos decisivos pelas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Nos torneios, o Internacional enfrentará o Fluminense e o Flamengo, respectivamente. Especificamente adversários que estarão na teoria mais cansados, pois disputaram o Mundial de Clubes. A propósito, o Inter deu 15 dias de férias para os seus atletas, próximo a outros clubes que também disputam o Campeonato Brasileiro.

A escolha do Colorado deve-se a uma nova exaustiva sequência que terá na retomada da temporada. Até porque o embate com o Vitória ocorrerá no dia 12 de julho, no Beira-Rio. Após oito dias, o oponente será o Ceará, também como mandante. Na teoria, o time gaúcho deveria reencontrar o Bahia no meio de semana, mas pelo Brasileirão. Contudo, este duelo será remarcado, pois a equipe nordestina terá compromisso pela fase de playoffs pela Sul-Americana.

