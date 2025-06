John, do Botafogo, desperta interesse do Manchester United

Um dos destaques do elenco do Botafogo na temporada e no Mundial de Clubes, o goleiro John, de 29 anos, pode receber uma proposta do futebol europeu. De acordo com informações do site inglês “Football Insider”, o Manchester United avalia uma proposta pelo jogador depois do fim da competição mundial.

O negócio pode sair em torno de 8 milhões de dólares (R$ 44,5 milhões). Além disso, haveria uma facilitação no contrato do goleiro com o Botafogo de liberação para o futebol europeu. Ele, afinal, tem vínculo até dezembro de 2028.

John vem sendo um dos destaques do Botafogo na disputa do Mundial de Clubes. Ele teve grande atuação na vitória sobre o PSG e também na derrota para o Atlético de Madrid.

O Manchester United, aliás, busca um goleiro no mercado de transferências por conta de uma possível saída de André Onana. A primeira opção era o argentino Emiliano Martínez, que, de acordo com o Football Insider, decidiu reforçar o Atlético de Madrid.

Com isso, o clube também tem interesse no jovem Lucas Chevalier, do Lille, da França. Assim, como John, o Manchester United vê o goleiro francês, que já foi convocado para defender a seleção francesa, como uma opção econômica.

