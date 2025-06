Cruzeiro mira contratação de defensor a pedido de Leonardo Jardim

A diretoria do Cruzeiro segue em busca de reforços para o sistema defensivo, e o nome da vez é o do zagueiro Brayan Medina, de 23 anos, do América de Cali, da Colômbia. O estilo de jogo do atleta agrada ao técnico Leonardo Jardim, que aprova a contratação.

Nos últimos dias, o Cruzeiro intensificou a procura por informações sobre o defensor. No entanto, o clube mineiro enfrenta a concorrência de equipes europeias. Medina, por sua vez, tem vínculo com o América de Cali até junho de 2026. A informação sobre o interesse partiu do portal “ge”.

Brayan Medina defende o América de Cali desde 2022. Já passou por empréstimos ao Fortaleza e ao Atlético Huila, ambos da Colômbia. Pelo clube atual, disputou 40 jogos, sem marcar gol ou dar assistência. É canhoto e mede 1,90m.

Leonardo Jardim já declarou publicamente o desejo de contar com um novo zagueiro. Outro nome em pauta é Victor Gabriel, do Internacional. O clube gaúcho, no entanto, recusou uma proposta do Cruzeiro no início do mês. Atualmente, o treinador conta com os seguintes defensores no elenco: Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Jonathas Jesus, Gamarra, Janderson e João Marcelo.

