Gabigol e Maisa se manifestam após rumor de caso amoroso

O atacante Gabigol voltou a dominar os holofotes por um suposto caso amoroso com a atriz Maisa. Afinal, o portal “LeoDias” publicou imagens em que o jogador e a artista estavam deixando juntos uma festa, no Joá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (20). A partir disso, internautas começaram a especular que os dois engataram um relacionamento.

Como o episódio teve ampla repercussão, Gabigol e Maisa decidiram se manifestar ao desmentir que eles tenham um affair. Em declaração ao portal “LeoDias”, o atacante do Cruzeiro destacou que a relação entre eles é de amizade.

“Estávamos entre amigos indo embora de uma festa, nada de affair! Somos amigos! Não aconteceu nada e não fomos para o mesmo lugar”, ressaltou o jogador.

Inclusive, a declaração da atriz da Globo foi semelhante.

“Estava com vários amigos e fomos todos juntos de van para um after. Mas nada relacionado a um affair ou relacionamento”, reforçou Maisa.

Este é o segundo rumor recente de um suposto caso da ex-apresentadora com um jogador de futebol. Em fevereiro havia especulações que Maisa havia iniciado um caso com o holandês Memphis Depay. As interações recentes entre o atacante do Corinthians e a atriz nas redes sociais levantaram burburinhos. As suposições se intensificaram após o jogador do Corinthians compartilhar um vídeo da artista e apagá-lo instantes depois. A repercussão foi tamanha que a artista colocou sua equipe jurídica para tomar medidas cabíveis em relação aos veículos que reproduziram os rumores.

Após saída, Gabigol puxa música famosa na torcida do Flamengo

Fora do Flamengo desde o começo de 2025, Gabigol não esquece o Rubro-Negro. Assim, ele não resistiu ao chocolate do Mengão sobre os ingleses do Chelsea e subiu no palco para cantar uma música que marca a torcida do time. Foi na madrugada do dia 20 para o dia 21 (de sexta para sábado).

Gabigol estava num evento no Joá, na Zona Sul do Rio, e se empolgou com a vitória por 3 a 1 do Flamengo sobre o Chelsea, de virada. A partida valeu pela fase de grupos do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Não bastasse o resultado em si, que garantiu a classificação para as oitavas de final, o Flamengo teve uma atuação de altíssimo nível.

De férias no Cruzeiro, o atacante pegou o microfone de Dennis DJ e mandou ver: entoou “Vamos, Flamengo”, uma das canções mais conhecidas da Nação Rubro-Negra. Bastou que ele desse a largada no acorde para que os torcedores presentes no local continuassem com a canção.

