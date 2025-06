Vasco tem superávit no início de 2025

Nesta quarta-feira (25), um relatório enviado pelas empresas de consultoria Wald Administração Judicial e K2 mostrou resultados financeiros positivos neste início de ano. Dessa forma, Vasco associativo e a SAF vascaína fecharam no azul nos primeiros meses de 2025.

Elaborado com base nas demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2024, o Relatório Mensal de Atividades chama a atenção para o fato de o Vasco ter enviado demonstrações da SAF não auditadas sobre o ano passado.

Também ainda está pendente o recebimento do parecer e do relatório dos auditores independentes, cuja entrega está prevista até o final do mês de junho de 2025.

Recuperação judicial do Vasco

Segundo o Vasco, o pedido de recuperação judicial do clube e da SAF se origina de dificuldades financeiras acumuladas ao longo do tempo, com causas centrais no mau desempenho da gestão da 777 Carioca LLC. De acordo com o relatório, a dívida do clube aumentou em 350 milhões de reais desde a criação da SAF, em 2022, apesar dos aportes financeiros realizados pelos americanos até 2023.

O clube social, que não apresentou as demonstrações financeiras de 2024, fechou o 1º quadrimestre com superávit. O acumulado foi de R$ 786 mil e saldo em caixa de R$ 1,4 milhão.

De onde vêm as receitas

Assim, foram mais de R$ 6,6 milhões de receitas acumuladas no período, que vieram de patrocínios, royalties, bilheteria, programas sociais e repasses da SAF. As saídas de caixa envolvem, ainda, cerca de R$ 5,9 milhões em despesas administrativas, gastos em jogos e competições, impostos e outros custos.

SAF do Vasco também tem números positivos neste ano

Por outro lado, a SAF do Vasco, que não apresentou demonstrações financeiras auditadas, também apresenta números positivos em 2025. A empresa fechou abril com R$ 29,9 milhões em caixa.

Nos primeiros quatro meses, o futebol vascaíno arrecadou cerca de R$ 124 milhões para os caixas da SAF.

