Flamengo chega às oitavas do Mundial com quatro pendurados

Filipe Luís corre com os jogadores antes do treino do Flamengo em Orlando - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo já iniciou a preparação para enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes. As equipes entram em campo, às 17h (de Brasília), no domingo (29), em Miami. Para o duelo, o técnico Filipe Luís contará com quatro jogadores pendurados: Erick Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. No entanto, isto não deve interferir na escalação inicial do treinador.

Dos quatro jogadores pendurados, Erick Pulgar e Gerson são quase certos como titulares diante do Bayern de Munique. Ou seja, o técnico Filipe Luís não “preservará” nenhum atleta por conta dos cartões. É o jogo mais importante para o time brasileiro na competição. Por outro lado, Bruno Henrique e Plata ainda são dúvidas no time titular.

Diante do Los Angeles, pela última rodada da fase de grupos, o técnico Filipe Luís preferiu poupar alguns atletas e colocou um time misto em campo. Assim, o treinador não deve ter nenhuma baixa para o duelo contra o Bayern, no domingo. De la Cruz, entretanto, é o único que pode ficar de fora por conta de dores no joelho esquerdo. O uruguaio segue em tratamento intensivo.

Caso os atletas do Flamengo recebam mais um cartão amarelo, eles ficarão fora de uma eventual disputa das quartas de final. Se o Rubro-Negro avançar, pegará o vencedor de PSG e Inter Miami. Os franceses e norte-americanos duelam, às 13h (de Brasília), também no domingo, em Atlanta.

