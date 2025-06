Arsenal renova com Myles Lewis-Skelly até 2030

O lateral-esquerdo Myles Lewis-Skelly renovou seu contrato com o Arsenal até 2030 nesta quinta-feira (26). O jovem de 18 anos, revelado pela base do clube, assinou um acordo de cinco anos após uma temporada em que se firmou no time principal, com 39 partidas.

Esse bom desempenho também o levou a ser convocado para a seleção principal da Inglaterra, onde se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol, anotando contra a Albânia em março.

“Estou muito orgulhoso e feliz. Sei que são palavras simples, mas acho que expressam bem o que sinto ao assinar com este clube. Sou fã e isso é como um sonho realizado”, disse Lewis-Skelly.

“Tenho muitos anos pela frente, por isso espero continuar humilde e ser uma boa pessoa, que é o mais importante para mim. Quero deixar um legado aqui no Arsenal. Quero ganhar tudo o que for possível”, acrescentou.

Além disso, sua ótima temporada também garantiu a indicação ao prêmio de melhor jogador jovem da Premier League.

