Com quase R$400 milhões de multa, Atlético renova contrato com promessa da base

De olho no futuro, o Atlético Mineiro assinou o primeiro contrato profissional em definitivo com o atacante Mosquito, jovem de 17 anos que é um dos destaques da base do Galo e conta com uma multa milionária.

Dessa forma, de acordo com a Rádio Itatiaia, o vínculo entre as partes é de três temporadas e a multa gira em torno de R$389 milhões. Assim, o contrato foi registrado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde da última quarta-feira (25).

O atacante chegou ao Galo em 2022, ainda no Sub-15 e agora já está na categoria Sub-17. Aliás, além de ser o principal destaque da equipe, ele também é o capitão do Atlético Mineiro. No empate com o Botafogo, na última partida da categoria, ele marcou o gol do empate nos minutos finais. O jogo ficou 2 a 2.

Além disso, Mosquito assinou recentemente um contrato com uma fornecedora de material esportivo. Isso mostra como o atacante vem se destacado na base da equipe mineira.

