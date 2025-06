França x Brasil (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

França e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira em amistoso antes da Copa do América - (crédito: Arte: Jogada10)

França e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (27/06), às 16h10 (de Brasília), no Stade des Alpe, em Grenoble, na França, em duelo preparatório para Eurocopa e Copa América. Ambas seleções já fizeram testes e chegam com bons números para as disputas que vão acontecer na Suíça e Equador, respectivamente.

No retrospecto geral são sete vitórias para as francesas contra uma da Canarinho, além de cinco empates. Na última partida, válida pelos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, melhor para a Seleção Brasileira, que venceu pelo placar de 1 a 0.

Onde assistir

A partida entre França e Brasil, em amistoso prepararório para Copa América, aliás, terá a transmissão do Sportv (Tv fechada) e Globoplay (Streaming).

Como chega a França

A França chega com goleada de 5 a 0 aplicada em cima da Bélgica, em amistoso. Antes disso, venceu a Islândia por 2 a 0, na Liga das Nações. A seleção francesa, afinal, vem de sete vitórias consecutivas e se prepara para a Eurocopa Feminina, que começa em julho. No entanto, o técnico Laurent Bonadei não convocou a lendária zagueira francesa, Wendie Renard, que ficará fora do amistoso preparatório.

Como chega o Brasil

Por outro lado, a equipe comandada por Arthur Elias chega embalada para o duelo. São três vitórias consecutivas contra Estados Unidos e Japão, respectivamente. O treinador, aliás, não tem desfalques para a disputa. Além disso, a novidade entre as convocadas é Antonia, que está de volta após ficar fora dos confrontos diante do Japão.

Destaque com gols decisivos, Kerolin, assim, afirma que tem se dedicado a evoluir sempre para poder ser mais decisiva, fazer mais gols. Para encarar a França, ela diz que o foco é errar menos que as adversárias.

“O jogo ele é feito de detalhes, quem menos erra pode ganhar o jogo. Eu tento me atentar nesses detalhes para poder sair feliz da partida, com um sentimento gostoso de que fiz o meu melhor, dei o meu melhor para a seleção. E eu quero cada vez mais”, disse.

FRANÇA x BRASIL

Amistoso Feminino – Preparatório para Copa América

Data-Hora: 27/6/2025 (sexta-feira), às 16h10 (de Brasília)

Local: Stade des Alpe, em Grenoble (FRA)

Onde assistir: Sportv (Tv fechada) e Globoplay (Streaming)

FRANÇA: Picaud; Élisa de Almeida, Bathy, Sombath e Sakina Karchaoui; Geyoro, François e Melvine Malard; Bacha, Kelly Gago e Marie-Antoinette Katoto. Técnico: Laurent Bonadei.

BRASIL: Lorena; Mariza, Isa Haas e Tarciane; Fê Palermo, Luany, Duda Sampaio, Angelina, Marta; Kerolin e Dudinha. Técnico: Arthur Elias.

Arbitragem: Não divulgado

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.