Porto volta pressionado após Mundial de Clubes e brasileiro puxa barca

O Porto fez um Mundial de Clubes que deixou seus torcedores decepcionados. Foram dois empates e uma derrota para o Inter Miami, de Messi. A torcida recebeu o elenco no aeroporto com cobranças por resultados, e a diretoria promete mudanças.

Uma barca deve ocorrer no clube, e alguns jogadores deixarão o elenco antes do início da temporada 2025/2026 na Europa. Segundo o jornal “A Bola”, o brasileiro Pepê lidera a lista de atletas que podem ser negociados, junto com Otávio e Samuel Portugal. Além deles, Zaidu, Grujic, André Franco, Gonçalo Borges, Namaso e Gul também estão com o futuro indefinido. Fábio Vieira e Djaló, que estavam emprestados, não continuarão no clube.

E não para por aí. O técnico Martín Anselmi teve conversas com o presidente André Villas-Boas, e a tendência é que ele deixe o comando da equipe. Anselmi assumiu o time em janeiro deste ano. No Campeonato Português, o Porto terminou atrás do campeão Sporting e do vice Benfica, e também ficou fora das Copas nacionais.

No Mundial de Clubes, estreou contra o Palmeiras e empatou em uma partida em que o time brasileiro foi superior. Depois, perdeu de virada para o Inter Miami, com direito a golaço de falta de Messi. Por fim, empatou por 4 a 4 com o Al Ahly. Na última rodada, ainda tinha chances de classificação, mas não conseguiu fazer sua parte.

