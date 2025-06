Espanhóis discutem ao vivo por conta dos brasileiros no Mundial: ‘Soberbos’

Jornalistas espanhóis discutiram ao vivo sobre o futebol brasileiro em um programa esportivo. O assunto vem sendo debate no mundo a fora por conta das boas atuações e classificações de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras no Mundial de Clubes.

Dessa forma, tudo começou após um deles questionar se acreditam que vai ter um brasileiro na semifinal da competição. Logo, quando um deles respondeu positivamente, começou o debate.

Enquanto um afirmou, alegando que era um fato, ‘que o único momento em que se fala do futebol brasileiro é quando se joga uma competição como essa’, o outro defendeu, alegando que isso acontece na Espanha, porque ‘somos soberbos e achamos que o que não acontece na Espanha ou na Europa já não vale’.

Além disso, ele seguiu defendendo o futebol brasileiro. Dessa forma, ele falou com convicção sobre a paixão dos brasileiros pelo esporte, algo que não acontece na Espanha.

“O futebol brasileiro tem uma torcida, tem uma paixão, tem uns jogos, tem uns jogadores que saem com 15, 16 anos, há jogaços bestiais, no Brasil. Há uma paixão pelas ruas, pelo futebol, há uma paixão por este esporte que não há na Espanha”, disse.

Por fim, ele criticou os companheiros, afirmando que por conta do Mundial eles estão ‘conhecendo’ outros países que tem tradição no futebol.

“Porque agora que estamos neste torneio vocês se dão conta de que nem tudo é Europa, de que nem tudo é Espanha”, finalizou.

Brasileiros no Mundial

O Brasil tem quatro representantes no Mundial: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Assim, os quatro estão classificados para as oitavas de final da competição.

Pelo Grupo A, o Palmeiras empatou com o Porto e Inter Miami e venceu o Ah Ahly, avançando na liderança do grupo com cinco pontos. O Verdão vai enfrentar o Botafogo, que por sua vez venceu o Seattle Sounders, PSG e perdeu para o Atlético de Madrid. Com seis pontos, o Alvinegro se classificou em segundo no Grupo B por conta de saldo de gols.

Por outro lado, o Flamengo conquistou a vaga ainda na segunda rodada. O Rubro-Negro venceu o Espérance e Chelsea, e empatou com o Los Angeles FC. Assim, o clube carioca avançou em primeiro do Grupo D com sete pontos e vai enfrentar o Bayern de Munique na próxima fase.

Por fim, o Fluminense avançou em segundo do Grupo F, com cinco pontos. Afinal, o Tricolor empatou com o Borussia Dortmun e Mamelodi Sundowns e conquistou uma vitória contra o Ulsan. A equipe carioca vai enfrentar o Inter de Milão nas oitavas.

