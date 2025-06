Fluminense tem seis jogadores pendurados para jogo contra a Inter

Além do adversário em si, o Fluminense tem outra preocupação para o jogo contra a Inter de Milão na próxima segunda-feira (30), válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O time brasileiro tem seis jogadores com um cartão amarelo cada.

De acordo com o regulamento do Mundial de Clubes, a suspensão automática de uma partida se dá com dois cartões amarelos acumulados. Essa norma vale até as quartas de final da competição, ou seja, zerando a contagem apenas nas semifinais.

Os pendurados do Fluminense

Os jogadores pendurados no Fluminense são: os volantes Martinelli, Nonato e Bernal; o lateral Renê, o meia Jhon Arias e o atacante keno.

Dos seis, Bernal, Arias e Renê, levaram cartão nos últimos 10 minutos da classificação contra o Mamelodi.

Inter com desfalques

Por outro lado, a próxima adversária do Fluminense no Mundial de Clubes, a Inter de Milão perdeu quatro jogadores para a sequência do torneio. Afinal, os defensores Pavard e Bisseck e os meias Çalhanoglu e Zielinski retornaram à Itália, visto que não terão condições de jogo até o fim da competição da Fifa. A informação é de diversos veículos esportivos da Itália.

Dessa forma, Pavard e Çalhanoglu são titulares da equipe italiana e estiveram entre os onze que iniciaram a final da Champions League diante do Paris Saint-Germain.

