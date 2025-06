Manchester City goleia Juventus e termina como líder do Grupo G

No duelo de já classificados no Grupo G, o Manchester City (ING) levou a melhor sobre a Juventus (ITA) por 5 a 2, nesta quinta-feira (26/6), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), pela terceira rodada da fase de grupo do Mundial de Clubes. Com gols de Doku, Kalulu (contra), Haaland, Foden e Savinho, o time de Pep Guardiola massacrou a Juve, ultrapassando os rivais na tabela e terminando, assim, na liderança da chave e como único time com 100% de aproveitamento (além do melhor ataque).

Dessa forma, a reedição da final do Mundial de 2023 está à vista, já que os Citizens ficam do lado esquerdo da chave, podendo reencontrar o Fluminense nas quartas de final. A Juventus, que marcou com Koopmeiners e Vlahovic, termina em segundo. Os times só descobrirão seus rivais à noite, quando se encerra o Grupo H – único ainda indefinido, aliás.

Primeiro tempo

Di Gregório precisou trabalhar logo no início, após jogada de Ait-Nouri pela esquerda. O argelino cruzou, e Bernardo Silva cabeceou para o chão, forçando o arqueiro italiano a defender com o pé direito. E, aos 9′, saiu o primeiro gol. O próprio Ait-Nouri recebeu numa área central e viu o facão de Doku rumo à área. O passe foi perfeito, com o belga cortando Kalulu e soltando a bomba no canto de Di Gregório, sem chance para o arqueiro.

A reposta, no entanto, foi a jato. No lance seguinte, Vlahovic ficou na cara do gol e chutou mal, para fora. No tiro de meta, Ederson errou o passe na saída. Koopmeiners agradeceu o presente e, de esquerda, superou o brasileiro, aos 10′, para empatar. Já aos 25′, outro erro grave – desta vez, porém, por parte da Juve. Jogada bem trabalhada pelo City pela direita, e Matheus Nunes cruzou rasteiro. O zagueiro Kaululu, buscando afastar a bola, jogou-a contra o próprio patrimônio de maneira grosseira: 2 a 1.

Segundo tempo

Para a etapa final, Guardiola chamou um velho conhecido: Haaland. E não levou nem seis minutos para o craque deixar o dele. Matheus Nunes recebeu na ponta direita e só rolou para o camisa 9, que livre, se enrolou, mas mandou para o fundo do barbante.

A vitória virou goleada aos 23′. Três minutos depois de entrar, Foden marcou o quarto gol do City. Ederson lançou da própria área, e Haaland dominou de maneira perfeita. O passe não foi tão bom, mas o errado virou o certo, com Savinho rolando para trás, e Foden, sem goleiro, complementando para o gol vazio. O quinto gol foi espetacular: Haaland obrigou milagre de Di Gregório. Na sobra, Savinho pegou de primeira, de longe, mandando no ângulo do italiano, que nada pode fazer.

Nem o gol de Vlahovic, aos 39′, diminuiu a farra do City. Barba, cabelo e bigode para o time de Guardiola, credenciado como principal candidato ao título do Mundial de Clubes.

Próximos passos

Com a vitória, o Manchester City garante a liderança do Grupo G, com nove pontos. É, assim, o único com 100% de aproveitamento, além de ter o melhor ataque (13 gols). Por ser o líder, fica do lado esquerdo da chave e enfrentará quem terminar em segundo no Grupo H – atualmente, somente Real Madrid (ESP), Al-Hilal (SAU) e RB Salzburg (AUS) podem ficar em tal posição.

A partida das oitavas de final será na segunda-feira (30/6), às 22h (de Brasília), novamente no Estádio Camping World, em Orlando, na Flórida. Quem avançar, pega, então, o time que passar do duelo entre Inter (ITA) e Fluminense, que jogam no mesmo dia.

Já a Juventus termina em segundo, com seis pontos, ficando do lado direito da chave. Dessa forma, encarará o líder do Grupo H. O jogo será na terça (1º/7), às 16h, no Hard Rock Stadium, em Miami. O classificado deste duelo enfrentará quem avançar entre Borussia Dortmund (ALE) e Monterrey (MEX).

JUVENTUS 2 x 5 MANCHESTER CITY

Mundial de Clubes 2025 – Grupo G – 3ª rodada

Data e horário: 26/6/2025, quinta-feira, 16h (de Brasília)

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

Público presente: 54.320 torcedores.

Gols: Doku, 8’/1ºT (0-1); Koopmeiners, 10’/1ºT (1-1); Kalulu (contra), 25’/1ºT (1-2); Haaland, 6’/2ºT (1-3); Foden, 23’/2ºT (1-4); Savinho, 30’/2ºT (1-5); Vlahovic, 39’/2ºT (2-5);

JUVENTUS: Di Gregório; Kalulu, Savona (Gatti, 15’/2ºT) e Kelly; Costa (Cambiasso, 11’/2ºT), McKennie (Adzic, 37’/2ºT), Locatelli (Thuram, 11’/2ºT) e Kostic; Nico González, Vlahovic e Koopmeiners (Yildiz, 11’/2ºT). Técnico: Igor Tudor.

MANCHESTER CITY: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Ait-Nouri (O’Reilly, 29’/2ºT); Rodri (Gündogan, 20’/2ºT), Bernardo Silva (Cherki, 29’/2ºT) e Reijnders; Savinho, Doku (Foden, 20’/2ºT) e Marmoush (Haaland, intervalo). Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Auxiliares: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Cartões Amarelos: Kalulu (JUV); F (MAN)

