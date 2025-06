Al Ain se despede do Mundial com vitória de virada sobre o Wydad Casablanca

Não foi um final feliz, mas o Al Ain, dos Emirados Árabes, se despediu do Mundial de Clubes com uma vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Wydad Casablanca, do Marrocos, em partida válida pela terceira rodada do Grupo G nesta quinta-feira (26). Mailula abriu o placar para os marroquinos logo no início do jogo, enquanto Laba, de pênalti, e Kaku Romero, na segunda etapa, confirmaram o triunfo para os egípcios.

Sorteados no mesmo grupo de Juventus e Manchester City, dois dos favoritos ao título, Wydad Casablanca e Al Ain não conseguiram somar pontos nas duas primeiras rodadas e acabaram sendo eliminados de forma antecipada.

No entanto, apesar de não valer classificação, o duelo desta quinta-feira foi importante para o Al-Ain. Para equipes desse porte, conquistar a vitória em um torneio como o Mundial de Clubes já representa algo importante, além da parte financeira.

Ao mesmo tempo, Juventus e City disputaram entre si o primeiro lugar do grupo. Os ingleses levaram a melhor e encerraram a primeira fase na liderança do Grupo G.

O jogo

Wydad e Al-Ain fizeram um primeiro tempo equilibrado, com os marroquinos abrindo o placar logo no início da partida, aos três minutos. Mailula acertou um bom chute na área e balançou a rede. Por outro lado, o Al-Ain chegou ao empate no fim da primeira etapa, com Laba cobrando pênalti sofrido por Jasic.

Na volta do intervalo, o Al Ain precisou de poucos minutos para virar a partida. Logo aos cinco, Kaku Romero finalizou bonito da entrada da área e marcou um belo gol. O lance teve análise do VAR, o árbitro foi ao monitor, mas não viu irregularidade na jogada e confirmou o gol. Mesmo após sofrer o gol, o Wydad conseguiu se impor e criou as melhores oportunidades. Pelo lado do Al Ain, o goleiro Rui Patrício se destacou com boas defesas, enquanto Laba perdeu um gol inacreditável na reta final. Porém, o placar de 2 a 1 prevaleceu até o fim.

WYDAD CASABLANCA 1X2 AL AIN

Mundial de Clubes 2025 – Grupo G – 3ª rodada

Data-Hora: 26/6/2025, quinta-feira, 16h (de Brasília)

Local: Audi Field, Washington (EUA)

WYDAD CASABLANCA: Benabid; Harkass (Meijers, aos 10’/2ºT), Guilherme Ferreira, Boucheta e Moufid; El Moubarik (Moutaraji, aos 50’/2ºT), Zemraoui, Lorch e Amrabat; Mailula (Mwalimu, aos 15’/2ºT) e Al-Somah (Obeng, aos 16’/2ºT). Técnico: Amine Benhachem

AL AIN: Rui Patricio; Jasic (Mohammed Abbas, aos 19’/2ºT), Rabia, Benkhaleq e Zabala; Traore, Park Yong-Woo, Palacios (Houssine Rahimi, aos 47’/2ºT) e Kaku Romero (Chadli, aos 19’/2ºT); Laba (Yahia Nader, aos 41’/2ºT) e Soufiane Rahimi. Técnico: Vladimir Ivic

Gols: Mailula, aos 3’/1ºT (1-0); Laba, aos 45’/1ºT (1-1); Kaku Romero, aos 5’/2ºT (1-2)

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

VAR: Não divulgado

Cartões amarelos: Mwalimu, Amrabat, Benktib (WYD); Palacios, Traoré (AIN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.