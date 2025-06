Presidente do Zenit confirma acordo com Gerson, do Flamengo

O presidente do Zenit, Alexander Medvedev, confirmou que há um acordo para contratar Gerson, do Flamengo. Para ter o jogador, o clube russo, porém, ainda precisará pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) à vista. O Rubro-Negro, afinal, não aceita negociar.

“Há pré-requisitos (acordo) para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais”, disse ao Sport Express.

O mandatário do clube russo ainda afirmou que acompanha o Mundial de Clubes e também o futebol de Gerson. O volante e capitão do Flamengo é um dos jogadores destaques até o momento pelo time de Filipe Luís na competição.

Gerson aceitou a proposta do Zenit para sair do Flamengo depois do Mundial de Clubes. Na Europa, o “Coringa”, afinal, irá triplicar os seus vencimentos em relação ao que ganhava no Rio de Janeiro. O vínculo entre as partes, aliás, terá duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2030.

A carreira de Gerson

Revelado pelo Fluminense, Gerson chegou ao Flamengo em julho de 2019, comprado junto à Roma, e foi peça-chave no ano mágico sob o comando de Jorge Jesus. Vendido ao Olympique de Marselha em julho de 2021, o meio-campista voltou ao Rubro-Negro em janeiro de 2023.

Pelo Flamengo, Gerson, afinal, conquistou um título da Libertadores, dois do Brasileirão, um da Copa do Brasil, um da Recopa Sul-Americana, três da Supercopa do Brasil e quatro do Carioca. Agora, o jogador tem a chance de disputar o Mundial de Clubes.

