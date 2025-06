Juventus acerta com atacante canadense para 2025/26

A Juventus avançou nas negociações para reforçar o ataque para a temporada 2025/26. De acordo com informações do jornal ‘Gazzetta dello Sport’, o clube de Turim chegou a um acordo com Jonathan David, atacante canadense que está livre no mercado após encerrar seu contrato com o Lille, da França. As duas partes teriam acertado o salário anual de 6 milhões de euros (R$ 38,4 milhões) líquidos, além de bônus por desempenho.

Ainda segundo a publicação, restam somente detalhes sobre bônus de assinatura e comissões do empresário. Jonathan David, no entanto, já teria sinalizado positivamente para a conclusão do negócio.

O jogador é considerado prioridade pela Juventus, à frente de nomes como Osimhen e Gyokeres, especialmente porque sua contratação não envolve pagamento de valor de transferência a outro clube. Dessa maneira, a ideia é que ele seja o substituto de Vlahovic.

O clube italiano tenta negociar o atacante sérvio, que tem só mais um ano de contrato, mas enfrenta dificuldades devido ao alto salário do jogador. Com a chegada de Jonathan David, a Juve acredita que poderá tratar da saída de Vlahovic com mais calma e também da renovação do empréstimo de Kolo Muani, atualmente cedido pelo PSG.

