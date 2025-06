Guardiola, sobre atuação do City: ‘Há muito tempo não tínhamos esse desempenho’

Guardiola fica feliz com atuação do Manchester City contra a Juventus - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

Guardiola aprovou a atuação do Manchester City nesta quinta-feira (26/6) contra a Juventus. Ao apito final da goleada por 5 a 2 sobre a Juventus, o treinador espanhol falou à DAZN sobre o desempenho, que, segundo ele, não vinha há um tempo do lado dos Citizens.

“Foi muito bom. A maneira como nós fizemos o jogo. Durante muito tempo nós não tínhamos o desempenho como hoje. Os jogadores estavam comprometidos, engajados. Estou feliz por terminar em primeiro lugar. Estamos esperando para ver quem vai ser o adversário na segunda ou na terça (NR: na segunda, dia 30/6)”, iniciou.

Ele seguiu, elogiando a dedicação dos jogadores do Manchester City. Guardiola crê que “não há segredo” para uma atuação tão boa.

“Esse foi apenas um jogo, mas hoje, mais do que qualquer coisa, os jogadores sentiram o que tinham que fazer para ser um bom time. Não há nenhum segredo. Eles jogaram e sabiam como jogar. Acho que eles estão confiantes de novo. A confiança sempre volta, sempre vem do desempenho, não do passado”, revelou.

E Rodri? Guardiola fala sobre craque do City

Guardiola, então, falou sobre Rodri. Este, afinal, foi apenas o sétimo jogo do atual melhor jogador do mundo (Ballon D’Or) na temporada após se recuperar de grave lesão no joelho direito.

“Nós sentimos muita falta do Rodri. Na última temporada, nós tínhamos um time maravilhoso, mas tínhamos muitos problemas com lesões. Estávamos com saudade dele. Todos os times querem ter os melhores jogadores do mundo. Ele sabe o que fazer com a bola, ele tem personalidade. Eu não esperava que ele fosse jogar tantos minutos, mas depois do primeiro tempo ele continuou jogando, ele continuou controlando”, disse sobre o craque, que atuou por 66 minutos.

Posteriormente, Pep falou sobre os jogadores que entraram na etapa final contra a Juventus, como Haaland e Cherki. Novamente, o treinador exaltou a dedicação de seus atletas.

“Sim, o Cherki e o Haaland jogaram muito bem. Eles precisam competir. Eles sabem que eles têm que competir, precisam se sentir, precisam jogar bem, trabalhar para o clube, para o time, e o melhor deles vem nesse momento”, finalizou.

