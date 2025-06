Perto do adeus, Matheus Alves é liberado da reapresentação pelo São Paulo

Perto de ser vendido para o CSKA, da Rússia, Matheus Alves não se reapresentou com o elenco do São Paulo nesta quinta-feira (26). O meia, de apenas 20 anos, recebeu liberação do treino no CT da Barra Funda após miniférias por conta do Mundial de Clubes.

Matheus Alves também desfalcou o Tricolor no triunfo por 3 a 1 sobre o Bahia, na última quarta, pelo Brasileirão Sub-20, por conta das negociações avançadas com os russos. Anteriormente, ele havia reforçado o elenco da base no triunfo sobre o Athletico por 3 a 2.

O São Paulo negocia o jogador com o CSKA por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) pelos 100% dos direitos econômicos. Contudo, o Tricolor detém 90% deles. Dessa maneira, o clube ainda não bateu o martelo pela saída da joia de Cotia por tentar adicionar um ganho de 25% do lucro de uma negociação futura envolvendo o meia.

O Tricolor esperava receber uma oferta mínima de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) para negociar o jovem. No entanto, os russos acenaram com uma proposta inferior. Por conta de seus graves problemas financeiros, o São Paulo deve aceitar negociá-lo.

