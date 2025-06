Palmeiras x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Botafogo já fizeram grandes duelos pelo Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Agora, no entanto, é a vez de os gigantes do futebol pentacampeão se chocarem pelo Super Mundial de Clubes da Fifa. Neste sábado (28), às 13h (horário de Brasília), paulistas e cariocas definem, então, em 90 minutos, uma vaga para as quartas de final da competição internacional. Em caso de empate, a decisão para a prorrogação. Persistindo a igualdade, os times definem a vida nos pênaltis.

Como chega o Palmeiras

Líder do Grupo A, o Palmeiras ainda não fez um grande jogo no Mundial e tem sido cobrado por conta das últimas atuações. Mas a equipe tem uma chance de se vingar do algoz no Brasileirão e Libertadores de 2024.

Ausência no empate com a Inter Miami por 2 a a 2 por conta de um edema na coxa direita, Moreno é anovidade no time do técnico Abel Ferreira. Ele, aliás, voltou a treinar com os demais jogadores do elenco e fica à disposição para o clássico. Em contrapartida, Murilo, com lesão na coxa esquerda, não deve mais disputar o Mundial.

Como chega o Botafogo

Segundo colocado do Grupo B, o Fogão sobreviveu a uma chave que tinha PSG e Atlético de Madrid. E só perdeu a liderança quase nos acréscimos. Por isso, chega para a decisão com muita moral.

O grande ponto de interrogação é o nome que vai substituir Gregore, ausência que pode mexer completamente com o esquema tático do técnico Renato Paiva. Barbosa e Newton são os jogadores que mais se aproximam do cão de guarda. O segundo tem sido mais utilizado nesta Copa do Mundo de Clubes. Entretanto, a dúvida permanece no ar.

Onde assistir

Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming)

PALMEIRAS x BOTAFOGO

Mundial de Clubes da Fifa – Oitavas de final

Data-Hora: 28/06/2025 (sábado), 13h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

PALMEIRAS: Weverton; Rocha, Gómez, Fuchs e Piquerez; Moreno (Martínez), Ríos e Mauricio; Estêvão, Torres e Roque (López).

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Barboza e Telles; Barbosa, Allan e Freitas; Savarino, Artur e Jesus. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: François Letexier (FRA)

Auxiliares: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Não divulgado

