Botafogo supera Flamengo em buscas globais durante fase de grupos do Mundial

A fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa contou com o bom futebol das equipes brasileiras ganhando destaque ao redor do planeta. Entretanto, alguns times e jogadores geraram mais interesse pelo mundo do que outros. O site “Bolavip Brasil” recorreu ao Google para descobrir quais foram os picos de buscas por times brasileiros e seus jogadores. Nada repercutiu mais entre os fãs de futebol pelo mundo do que a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain e o autor do gol alvinegro na partida, Igor Jesus.

Foram considerados o total de buscas por Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras entre 15 e 25 de junho. Também entraram no estudo os 15 jogadores com mais minutos em campo na competição por cada um dos quatro representantes brasileiros, um total de 60 atletas.

Igor Jesus vai ao topo das buscas com gol sobre o PSG

Atacante do Botafogo, Igor Jesus foi o jogador de time brasileiro que atingiu o maior pico de buscas no Google ao longo da fase de grupos. Isso aconteceu no dia 20 de junho, depois do alvinegro bater o Paris Saint-Germain por 1 a 0. Para se ter uma ideia, as buscas por ele no dia foram de cerca de 136 mil. A média nos outros dias de competição foi de 27 mil.

Outro jogador que bombou foi Bruno Henrique, graças à participação decisiva na vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Com buscas médias diárias de 11 mil, esse número foi para 43 mil com o gol e a assistência sobre o time inglês.

O golaço de falta de Jhon Arias na vitória do Fluminense sobre o Ulsan HD foi outro momento de pico. As buscas pelo jogador colombiano foram de em média 7 mil por dia. No dia da partida contra os sul-coreanos, esse número foi de 23 mil.

Botafogo bate o Flamengo em buscas após vitórias sobre europeus

Botafogo e Flamengo foram os dois brasileiros que venceram times europeus na fase de grupos do Mundial de Clubes. No dia seguinte à vitória do alvinegro sobre o Paris Saint-Germain, o Rubro-Negro superou o Chelsea por 3 a 1. Os feitos repercutiram mundialmente.

No somatório das buscas motivadas pelos dois resultados expressivos, o atual campeão brasileiro e da Libertadores despertou maior interesse global. Foram 13,5 milhões de buscas pelo Botafogo no dia da partida e no dia seguinte à vitória sobre o atual campeão da Champions League. Já o Flamengo motivou 12,4 milhões de buscas.

No período total do levantamento, as buscas pelo Flamengo foram maiores. Entretanto, em número de países, o rubro-negro despertou mais interesse no Brasil e em outros sete países. Já o Botafogo liderou as buscas em 25 países diferentes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.