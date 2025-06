Crise financeira e má gestão explicam rebaixamento do Lyon

Dias após o escândalo vir à tona, começaram a aparecer os motivos que levaram as autoridades fiscais da França a rebaixar o Lyon para a segunda divisão do Campeonato Francês. Embora ainda não haja um comunicado oficial, já que o clube tenta reverter a decisão, o canal ‘RCM Sport’ revelou que o Lyon não cumpriu integralmente as exigências feitas pelo órgão regulador em novembro de 2024.

Segundo a publicação, uma das exigências era que o clube mantivesse os fundos necessários em uma conta segura, o que não foi feito. A justificativa seria o fato de John Textor, dono do Lyon, também controlar outros clubes. Esse ponto, aliás, está no centro das críticas ao Lyon, sobre a instabilidade dos recursos que deveriam garantir a saúde financeira da equipe.

Segundo a ‘RCM’, o clube colocava o dinheiro nas contas apenas para comprovar os valores exigidos, mas depois transferia os recursos para outras contas do grupo Eagle Football, controlado por Textor.

Já se sabia há algum tempo que o Lyon enfrentava uma dívida considerável. Havia a expectativa de que a situação se resolvesse com algumas vendas no mercado. No entanto, segundo o jornal ‘L’Équipe’, o valor necessário para evitar o rebaixamento era de 40 milhões de euros.

A revelação gerou ainda mais revolta entre os torcedores, que agora veem esse montante como algo que poderia ter mudado completamente o cenário e evitado o risco da queda.

Internamente, estuda-se a possibilidade de repassar o controle do Lyon ao principal parceiro do grupo, o fundo Ares Management.

No entanto, essa alternativa não agrada a John Textor. Assim, segundo a imprensa francesa, isto enfraquece a chance de essa saída se concretizar.

