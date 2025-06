Bellingham pode desfalcar o Real Madrid por até três meses após o Mundial

Bellingham se machucou em 5 de novembro de 2023 e, desde então, disputou 100 partidas, sempre com proteção no ombro - (crédito: Foto: Richard Pelham/Getty Images)

O Real Madrid recebeu uma péssima notícia para depois do Mundial de Clubes. De acordo com a imprensa espanhola, Jude Bellingham decidiu que não vai mais adiar a cirurgia no ombro esquerdo. O meio-campista inglês já vem se sacrificando há bastante tempo. Ele se machucou em 5 de novembro de 2023 e, desde então, disputou 100 partidas, segundo o jornal ‘AS’ , sempre com proteção no ombro e sentindo dor.

“Tenho uma operação marcada para depois do Mundial de Clubes. Espero que seja depois da final. Já esperei demais e estou ficando sem paciência. Os médicos e fisioterapeutas têm sido incríveis, mas quero me sentir livre”, disse Bellingham após o jogo contra o Pachuca.

A previsão é que ele fique fora por pelo menos três meses. Se isso se confirmar, o jogador vai perder pelo menos oito rodadas do Campeonato Espanhol e duas partidas da Champions.

Desde que chegou ao Real Madrid, vindo do Borussia Dortmund, Bellingham se tornou uma das principais peças do time, com 38 gols e 26 assistências em 96 jogos.

