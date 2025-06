Santos volta aos treinos com foco na recuperação e elenco em reformulação

O Santos retorna aos treinos nesta sexta-feira (27) após uma pausa de 15 por conta do Mundial de Clubes da Fifa. Desse modo, o foco agora é a retomada do Campeonato Brasileiro. O clube, entretanto, enfrenta um período de mudanças significativas no elenco. Além disso, a equipe lida com saídas confirmadas e reforços aguardados.

Primeiramente, quatro jogadores não integram mais o grupo santista. Soteldo está no Fluminense, Leo Godoy foi negociado pelo Athletico ao Independiente-ARG, Julio Furch rescindiu contrato e Gabriel Veron não faz mais parte dos planos da comissão técnica. Contudo, a grande notícia para a torcida é a permanência de Neymar. O craque renovou seu contrato até o final de 2025 e é esperado na reapresentação do elenco.

Por outro lado, a diretoria trabalha ativamente por novas contratações. O volante Willian Arão está muito perto de ser anunciado oficialmente. Adicionalmente, o lateral-direito Igor Vinicius também deve chegar em breve. O novo executivo, Alexandre Mattos, prega uma gestão mais humana e busca trocas pontuais.

Além das mudanças no elenco, existe um grande desafio interno. O técnico Cleber Xavier precisa recuperar vários atletas em má fase, como por exemplo, Diego Pituca e Tiquinho Soares. Dessa forma, o clube aposta na recuperação desses importantes jogadores para a temporada.

Diante desse cenário complexo, a situação do time é delicada. Atualmente, o Santos ocupa apenas a 15ª posição na tabela do campeonato. Consequentemente, a preparação é crucial para o próximo desafio da equipe. O adversário será o Palmeiras, em um clássico na Vila Belmiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.