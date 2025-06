Ancelotti vê camisa 10 da Seleção sem dono absoluto e compara futebol sul-americano ao europeu

Carlo Ancelotti em um dos camarotes no Estádio Nilton Santos durante jogo do Botafogo pela Libertadores - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O técnico Carlo Ancelotti deu entrevista à Conmebol nesta quinta-feira (26) e falou sobre o início dos trabalhos à frente da Seleção Brasileira visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Ao estrear na última Data-Fifa, o italiano registra uma vitória (1 a 0 sobre o Paraguai) e um empate (0 a 0 contra o Equador). Portanto, a equipe ainda não sofreu gols.

Além de comentar sobre Neymar, ausência na sua primeira lista de convocados, Ancelotti citou que, apesar de Vini Jr ter sido o camisa 10 da Canarinho nestes dois jogos, é possível que haja mudança no futuro.

“A camisa 10 no Brasil tem um grande peso. Acredito que Vini Jr, como outros, tem a característica para usá-la, porque tem personalidade e caráter. No futuro isso pode mudar, existem muitos jogadores com responsabilidade e a expectativa de vesti-la”, destacou.

À entidade do futebol sul-americano, Ancelotti confirmou que sua primeira conversa com a CBF ocorreu há dois anos e expressou que se sente orgulhoso em treinar a “seleção que tem mais história no futebol”.

Ancelotti abre margem para dirigir time sul-americano no futuro

Em meio à disputa do Mundial de Clubes, Carlo Ancelotti também fez uma comparação entre o futebol sul-americano e europeu e “se derreteu” pela qualidade dos brasileiros. O treinador, assim, rasgou elogios ao futebol da América do Sul. Além disso, ele apontou qualidade diferente.

“É um futebol próximo, que muda pela paixão ao esporte. O americano tem uma genética com mais qualidade. Tenho que dizer que a qualidade é diferente. O europeu também tem qualidade, obviamente, muitos sul-americanos estão na Europa, há mais intensidade de jogo. Aqui tem mais qualidade, na Europa mais intensidade”, disse.

Pentacampeão da Champions, o treinador ganhou de presente uma taça da Libertadores e não rechaçou a possibilidade de dirigir futuramente um time sul-americano.

“Quem sabe no futuro. Agora, há outra Copa que queremos ganhar”, encerrou Carleto.

