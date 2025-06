Atlético admite atraso em pagamento à Paulinho

O Atlético Mineiro admitiu que ainda possui valores pendentes com o atacante Paulinho, que deixou o clube no final do ano passado. As dívidas são referentes à transação do jogador com o Palmeiras, que superou os R$ 100 milhões.

Na negociação, o Palmeiras pagou 18 milhões de euros, cerca de R$ 115 milhões, por 100% dos direitos do atleta. Desse valor, o Galo tem direito a 80%, enquanto 20% ficariam para o jogador. O clube pagaria o valor de forma parcelada, à medida que o fosse recebendo o pagamento do Alviverde, mas não houve nenhum acerto até agora.

Além dos valores referentes à transferência, o Atlético também deve o pagamento de luvas ao atacante. Assim como as parcelas, Paulinho ainda não recebeu nada de seu antigo clube. Em nota, o Galo admite que está em atraso com o atacante, mas nega que os valores são altos.

“O Galo confirma que existem pendências financeiras com o atleta Paulinho. No entanto, os valores veiculados em algumas notícias fogem completamente à realidade. Esses valores não serão informados pelo clube, em razão do contrato firmado entre as partes”, declarou o clube.

