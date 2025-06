Bruno Henrique não teme Bayern: ‘Flamengo vai jogar para frente’

O Flamengo terá um grande desafio nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro enfrenta o Bayern de Munique, da Alemanha, no domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, para continuar sonhando com o bicampeonato. Contudo, não teme o gigante alemão. Em entrevista nesta quinta-feira (26), em Orlando, o atacante Bruno Henrique garantiu que o time não vai mudar suas características e vai peitar os alemães.

“Temos uma identidade da forma de jogar. Independente da equipe que a gente enfrenta, o Flamengo vai sempre jogar para frente. Claro que temos que ter precauções, mas se todo mundo correr e se ajudar, se torna mais difícil o Bayern (de Munique) entrar na nossa linha. Vejo muito isso nesse jogo. Todo mundo se ajudando para a gente conseguir uma grande vitória”, disse.

O novo formato do Mundial de Clubes, semelhante a uma Copa do Mundo de seleções, promoveu mais encontros entre sul-americanos e europeus. Dessa forma, o Flamengo encarou o Chelsea, da Inglaterra, na fase de grupos, e conquistou uma vitória impressionante por 3 a 1. Autor de um dos gols na vitória sobre os ingleses, Bruno Henrique reconheceu as dificuldades, mas mostrou confiança.

“Sabemos que é difícil jogar contra o europeu, mas a gente sabe a força do Flamengo. Temos que fazer o que fizemos contra o Chelsea: todo mundo correndo e se ajudando que assim a gente pode conseguir a vitória. Caso o contrário (tem risco de derrota)… Acho difícil a gente não se ajudar em campo, não correr. Essa é a minha visão”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.