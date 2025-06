Palmeiras intensifica conversas por Ramón Sosa

Ramón Sosa chegou ao Nottingham Forest no meio do ano passado - (crédito: Foto: Michael Steele/Getty Images)

O Palmeiras está focado no Mundial de Clubes, onde enfrenta o Botafogo pelas oitavas de final, neste sábado (28). Entretanto, o Verdão já está de olho na próxima janela de transferências e intensificou as conversas com o atacante Ramón Sosa, do Nottingham Forest.

Os valores da transferência giram pela casa dos 11 milhões de euros, cerca de R$ 71 milhões. O paraguaio já estava no radar do clube desde o começo do ano, mas sinalizou que gostaria de ficar no futebol europeu. Entretanto, acredita-se que o atacante está disposto a vir para o Brasil e há um otimismo para que o negócio seja concretizado.

O atacante atua bastante pelo lado esquerdo e se destacou por sua velocidade. No Palmeiras, brigaria pela posição com Facundo Torres, que pode passar para o outro lado com a saída de Estêvão. Outra opção para a posição é Paulinho, que ainda lida com dores na canela e não consegue atuar por 90 minutos.

Sosa chegou ao Nottingham na metade de 2024, após se destacar no Talleres e na Seleção Paraguaia. Na temporada, atuou em 23 partidas, apenas em quatro como titular, com três gols e uma assistência. Pela Albirroja atuou também em 23 jogos, começando em dez deles, e marcando um gol.

