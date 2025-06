Imprensa portuguesa repercute dívidas de Santos: ‘Dão calote’

Imprensa portuguesa questionou a dívida com o Arouca após as contratações alvinegras - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

A situação financeira do Santos chamou a atenção do outro lado do Atlântico. O Peixe possui uma dívida em aberto por conta da contratação de João Basso, junto ao Arouca, que pode trazer um novo transfer ban à Vila Belmiro.

O Peixe deve cerca de 2,5 milhões de euros ao clube português por conta da transferência do defensor. A imprensa portuguesa destacou a situação alvinegra e ainda recordou contratações recentes do Santos, como Neymar e Rollheiser.

“Contrataram Neymar, gastaram € 12 M com Rollheiser e dão ‘calote’ de € 2,5 M ao Arouca”, ressaltou o jornal A Bola.

Já o Arouca promete levar o caso até o fim. O clube acionou o Peixe na Fifa por conta da dívida que vem desde 2023. Outro ponto que repercutiu foi a entrevista de Joel Pinheiro, diretor-geral do clube português, ao portal GE, que afirmou que não vai baixar a guarda.

“É inaceitável uma equipe que tem Neymar e contratou o Benjamín Rollheiser por 12 milhões de euros na última janela não ter 2,5 milhões de euros para pagar o que deve. É Inacreditável. O Santos sabe que tem de pagar. Eles não têm nenhum argumento válido. Só querem ganhar tempo”, enfatizou o dirigente.

A Fifa notificou o Santos para pagar a dívida de 2,5 milhões de euros, mais meio milhão de multa, até o dia 24 de junho. Como o prazo não foi cumprido, o Peixe buscou um acordo, mas a situação segue indefinida.

