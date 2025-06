Com gols de ex-dupla do Vasco, América-MG bate CRB pela Série B

O América-MG conquistou uma vitória crucial fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (26). No Estádio Rei Pelé, o time mineiro superou o CRB por 2 a 1. A partida, aliás, foi um confronto direto pelo acesso à elite do futebol. Dessa forma, o Coelho chegou a 20 pontos, se aproximou do G-4 com o importante resultado e está no 7º lugar na tabela de classificação. A equipe nordestina permanece com 21 pontos na 4ª posição.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Inicialmente, o CRB abriu o placar com um gol de Gegê, aproveitando uma falha da defesa. No entanto, o América-MG não se abateu e buscou o empate ainda na etapa inicial: Figueiredo marcou para o time visitante, deixando tudo igual no placar.

Logo no início da segunda etapa, o cenário do jogo mudou completamente. Primeiramente, Cauan Barros marcou o gol da virada para o Coelho em chute desviado. Pouco depois, porém, o atacante Fabinho recebeu um cartão vermelho direto. Com um jogador a menos, a equipe mineira enfrentou enorme pressão.

Na reta final, o CRB pressionou intensamente em busca do empate. O time da casa, por exemplo, acertou a trave em um chute perigoso de Pottker. Além disso, o goleiro Matheus Mendes fez defesas espetaculares para salvar a equipe. Apesar da insistência, o América-MG segurou o resultado e garantiu os três pontos.

Jogos da 14ª rodada da Série B

Quinta-feira (26)



CRB 1 x 2 América-MG

Sexta-feira (27)



Criciúma x Avaí – 20h30

Sábado (28)



Vila Nova x Atlético-GO – 16h

Athletico x Coritiba – 18h30

Domingo (29)



Athletic x Remo – 16h

Volta Redonda x Operário – 16h

Chapecoense x Goiás – 19h

Novorizontino x Amazonas – 19h

Segunda (30)



Paysandu x Ferroviária – 19h

Cuiabá x Botafogo-SP — 21h

