Pepê, do Porto, abre disputa entre clubes da Premier League, Turquia e Brasil

Com o Porto decidido a negociar vários jogadores após a eliminação precoce no Mundial de Clubes, entre eles o brasileiro Pepê, vários clubes começam a conversar com os portugueses.

O ex-jogador do Grêmio desperta o interesse em quatro clubes da Premier League: Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham e o Burnley, recém-promovido. Além dos representantes ingleses, o Fenerbahçe, da Turquia, também já deu início às tratativas pelo ponta de 28 anos.

Clubes do Brasil também fizeram sondagens com o estafe de Pepê, mas seus nomes foram mantidos em sigilo. O atacante tem como prioridade permanecer no futebol europeu, até mesmo pelo mercado que tem por lá. Na última janela, a procura foi ainda maior.

Pepê custou 15,4 milhões de euros (R$ 99,23 milhões, na cotação atual) aos cofres do Porto, quando chegou em junho de 2021, e tem contrato em vigor até o desfecho da temporada 2026/27.

Isso, aliás, reforça o desejo dos Dragões em realizarem uma boa venda para se capitalizarem antes da abertura da próxima janela, quando precisarão contratar reforços.

Seu grande destaque ao vestir a camisa portista ocorreu em 2022/23, quando fez 55 partidas e se tornou o atleta com mais atuações pelo clube em uma única. temporada. Ao todo, são 193 jogos, com 26 gols e 29 assistências. Ele faturou um Campeonato Português, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga Portuguesa e uma Supercopa de Portugal.

