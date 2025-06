Al-Hilal vence e, com a ajuda do Real Madrid, vai às oitavas do Mundial

O Al-Hilal, na noite desta quinta-feira, 26/6, diante do Pachuca, jogou o suficiente para vencer por 2 a 0. Salem Al-Dawsari e o brasileiro Marcos Leonardo (ex-Santos e Benfica) marcaram. A partida foi pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. Com isso, após dois empates, conseguiu a primeira vitória, chegou aos cinco pontos e se classificou para as oitavas de final. Acabou beneficiado pela derrota do Red Bull Salzburg para o Real Madrid. Assim, o time austríaco parou nos quatro pontos, terminando em terceiro e eliminado. Já o Real Madrid, com 7 pontos, fecha como o líder. Mas o Pachuca, com zero, foi o último.

Assim, o Al-Hilal se qualifica para enfrentar, nas oitavas de final, o Manchester City, nesta segunda-feira, às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. O Real Madrid enfrentará a Juventus, nesta terça-feira, 1/7, também na Flórida, mas no Hard Rock Stadium, em Miami, às 16h (de Brasília).

Como foi a vitória e a classificação dos sauditas

Apesar de um início mais ousado, arriscando finalizações de fora da área, o Pachuca logo viu o Al-Hilal passar a comandar as ações. Os brasileiros Malcom e Marcos Leonardo pressionaram os zagueiros, mas quem colocou a bola na rede foi a estrela do time. Aos 22, após saída errada, em três toques o time saudita chegou à área, com Nasser Al-Dawsari dando um passe por cobertura para Salem Al-Dawsari ajeitar e tocar por cima do goleiro Jurado, que tentou fechar o ângulo. Contudo, após o gol, o Al-Hilal freou o ritmo, o que fez o Pachuca equilibrar o jogo.

Veio o segundo tempo e a sensação era de que o Hilal, desde o início, queria apenas administrar o magro 1 a 0. Isso era muito arriscado. Afinal, embora o Real Madrid já vencesse o Red Bull Salzburg por 2 a 0, caso o eliminado Pachuca empatasse o jogo, o time saudita perderia o segundo lugar para os austríacos. O Pachuca, em cima, teve pelo menos dois chutes que deram trabalho ao bom goleiro Bono.

No fim, o jogo ficou aberto. Marcos Leonardo quase marcou o segundo do Hilal. Mas, depois dos 40 minutos, o Pachuca teve três chances de real perigo foram do Pachuca. Contudo, aos 49, Marcos Leonardo recebeu livre e fechou o placar em 2 a 0. E agora, o desafio é o Manchester City.

AL HILAL 2X0 PACHUCA

Mundial de Clubes 2025 – Grupo H – 3ª rodada

Data-Hora: 26/6/2025, quinta-feira, 22h (de Brasília)

Local: Geodis Park, Nashville (EUA)

Gol: Salem Al-Dawasari, 22’/1ºT(1-0); Marcos Leonardo, 49’/2ºT (2-0)

AL HILAL: Bono; Cancelo (Al-Yami, 41’/2ºT), Tambakti (Lajami, 31’/2ºT), Koulibaly e Renan Lodi (Al-Harbi, 26’/2ºT); Rúben Neves e Nasser Al-Dawsari; Malcom (Al-Juwayr, 41’/2ºT), Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari (Kanno, 30’/2ºT); Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

PACHUCA: Jurado; Eduardo Bauermann, Federico Pereira e Barreto (Bryan González, 11’/2ºT); Carlos Sánchez (Hernández, 31’/2ºT), Montiel, Palavecino (Pedraza, 31’/2ºT) e Aceves; Domínguez (Hurtado, 11’/2ºT), Kennedy e Rondón. Técnico: Jaime Lozano

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Cartões Amarelos: Koulibaly, Renan Lodi (HIL); Barreto, Domínguez (PAC)

