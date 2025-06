VP do Vasco revela conversas avançadas com investidor

Felipe Carregal revelou que o Vasco tem conversas avançadas com investidor para vender ações da SAF - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco segue tentando encontrar uma solução para a SAF. Afinal, o clube ainda não encontrou um novo investidor após o imbróglio com a 777 Partners. Em participação no podcast “Fanático Vascaíno”, nesta quinta-feira (26), o vice-presidente jurídico Felipe Carregal revelou que existe conversas avançadas com um investidor.

“Estamos buscando um investidor, mas na nossa cabeça, o processo de busca e como o investidor foi encontrado na gestão passada, para a gente não funciona. Proposta oficial, não (chegou). Tem investidor mais avançado no momento. Faz parte do processo. Esse que está avançado está numa fase de análise de documentação financeira”, disse.

No mês passado, o Vasco conquistou uma nova vitória judicial sobre a 777 Partners. Desde maio do ano passado, o clube associativo tem o controle da SAF. O presidente Pedrinho, aliás, nunca escondeu o desejo de revender as ações da SAF para outro investidor. Mas não é uma situação simples.

“Eu entendo a ansiedade do torcedor. Existe um movimento político que está fomentando esse “vende logo”. São as mesmas pessoas que participaram do processo de venda para a 777. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada”, completou o dirigente.

