Mata-mata do Super Mundial terá oito campeões do mundo; veja confrontos

O caminho para o título da Copa do Mundo de Clubes está traçado. A fase de grupos do novo torneio da Fifa terminou nesta quinta-feira (26/6), com a última rodada das chaves G e H, e definiu os confrontos das oitavas de final, reunindo quatro brasileiros, nove europeus, dois norte-americanos e um representante do Oriente Médio. Do total de 16 classificados para o mata-mata, metade ostenta um troféu de campeão mundial na prateleira, mas todos seguem na mira para serem os primeiros a ficar com a taça do campeonato inédito.

Último a carimbar a vaga após vencer o Salzburg por 3 x 0, o Real Madrid é rei quando o assunto são os títulos mundiais reconhecidos pela Fifa. A entidade máxima do futebol considera apenas a Copa Intercontinental, jogada entre 1960 e 2004, e o formato antigo do Mundial de Clubes.

São 22 troféus de campeão do mundo presentes no mata-mata do campeonato disputado nos Estados Unidos, divididos entre oito clubes. O time merengue puxa a fila com nove, seguido pelo Bayern de Munique, com quatro, a Inter de Milão, dona de três, e a Juventus, com dois. Além deles, Chelsea, Flamengo, Manchester City e Borussia Dortmund somam uma conquista cada.

Desta forma, apenas dois confrontos das oitavas de final terá frente a frente adversários donos de títulos mundiais, caso dos duelos entre o rubro-negro carioca contra os bávaros e do Real Madrid com a Velha Senhora italiana.

Por outro lado, não ter o status de campeão do mundo no currículo não significa ausência de experiência nos palcos globais. Palmeiras, Benfica, Fluminense e Al-Hilal já chegaram perto de ter o troféu, mas ficaram com o vice. Os únicos a sequer terem disputado uma final são Botafogo, Monterrey, Inter Miami e Paris Saint-Germain, que está garantido na decisão do Intercontinental de 2025. Dois deles, inclusive, se enfrentarão no jogo entre os parisienses e o time estadunidense de Lionel Messi.

Independente de qualquer título, o mata-mata do Super Mundial está traçado com promessa de muitos grandes jogos. Um dos destaques é o encontro brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, garantindo ao menos um representante do Brasil nas quartas para pegar Benfica ou Chelsea. O lado esquerdo do chaveamento ainda terá Inter de Milão contra Fluminense e o Manchester City frente ao Al-Hilal.

Um dos destaques do lado oposto será entre Flamengo e Bayern de Munique. O rubro-negro caiu em um lado mais complicado do desenho e, caso despache os alemães, terá pelo caminho PSG ou Inter Miami. Completam as oitavas as partidas entre Borussia Dortmund e Monterrey, além do clássico europeu entre Real Madrid e Juventus.

Confira, a seguir, detalhes de todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes:

Palmeiras x Botafogo

Acostumados a terem os caminhos cruzados em partidas decisivas do Brasileirão e da Libertadores nos últimos dois anos, Palmeiras e Botafogo desta vez fazem um duelo brasileiro valendo um lugar entre os oito melhores do Super Mundial. O alvinegro leva a melhor no retrospecto recente, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco encontros, mas o tira-teima na Copa do Mundo de Clubes será com clima de maior confronto da história entre as equipes.

O Verdão começou o torneio com uma boa atuação no empate contra o Porto, mas ficou devendo no 2 x 2 com o Inter Miami na última rodada. Do outro lado, o Glorioso deu o primeiro passo com uma vitória sem brilho sobre o Sounders e surpreendeu o mundo ao bater o PSG, atual campeão da Champions League, avançando no “grupo da morte” para chegar com moral ao mata-mata.

Data: sábado (28/6), às 13h

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e Disney+

Benfica x Chelsea

Um dos dois únicos confrontos entre europeus no mata-mata, o encontro entre Benfica e Chelsea era um dos mais previstos antes do início da competição, mas com campanhas inversas. O time português, liderado pelo argentino Di Maria, conseguiu avançar em primeiro do grupo C ao bater o poderoso Bayern de Munique, enquanto os ingleses tiveram as fragilidades expostas na derrota para o Flamengo e avançaram em segundo na chave D. O duelo é uma revanche da Liga Europa de 2012/13, quando os Blues venceram por 2 x 1 e ficaram com o título, além de um reencontro de Enzo Fernández com o ex-clube.

Data: sábado (28/6), às 17h

Local: Bank of America Stadium, Charlotte

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e Disney+

Paris Saint-Germain x Inter Miami

Atual vencedor da Liga dos Campeões, o PSG teve um choque de realidade ao perder do Botafogo e percebeu que não terá jogo fácil no Super Mundial. O adversário da vez será o Inter Miami, que cresceu na competição e proporcionou ao fã do futebol um reencontro entre Lionel Messi e o time francês, pelo qual o craque teve passagem de pouco brilho. Se a equipe anfitriã conta com o oito vezes melhor do mundo, a tendência é que o clube parisiense tenha com o retorno de Ousmane Dembelé, favorito à Bola de Ouro e que ficou fora da fase de grupos.

Data: domingo (29/6), às 13h

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e Disney+

Flamengo x Bayern de Munique

O Flamengo fez o dever de casa e venceu o Chelsea para avançar em primeiro do grupo, mas o destino foi cruel e colocou no caminho dos cariocas o poderoso Bayern de Munique, que foi surpreendido pelo Benfica ao ir com uma escalação alternativa para a última rodada da chave. Um dos dois confrontos de oitavas entre equipes campeãs mundiais, o duelo é um dos destaques do início de mata-mata, em especial pelo embate entre Filipe Luís e Vincent Kompany, dois ex-defensores que se transformaram em técnicos de brilho ofensivo.

Data: domingo (29/6), às 17h

Local: Hard Rock Stadium, Miami

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e Disney+

Inter de Milão x Fluminense

A Inter de Milão começou o Super Mundial ainda se recuperando do baque do final da temporada, quando perdeu o Campeonato Italiano por um ponto e foi goleado na decisão da Champions League. Os nerazzurri superaram a ressaca e entraram de vez no torneio na última rodada ao vencer o River Plate e carimbar a vaga nas oitavas para encarar o Fluminense. Menos badalado entre os brasileiros, o tricolor carioca está com a missão de recuperar o bom futebol apresentado contra o Borussia Dortmund para tentar surpreender outro europeu e apagar o desempenho modesto contra Ulsan e Mamelodi Sundowns, que custou a chance de ir para uma chave mais acessível.

Data: segunda-feira (30/6), às 16h

Local: Bank of America Stadium, Charlotte

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e Disney+

Manchester City x Al-Hilal

O Manchester City tem no Super Mundial a chance de conquistar um troféu importante em uma temporada de frustrações. Com sangue nos olhos, o time de Pep Guardiola foi o único a vencer todos os jogos da fase de grupos e chega ao mata-mata como o nome a ser batido no lado esquerdo do chaveamento. Para o Al-Hilal, o confronto contra um gigante europeu é mais um teste para ver se os investimentos milionários deixaram o time saudita em nível para competir com a elite do mundo da bola.

Data: segunda-feira (30/6), às 22h

Local: Camping World Stadium, Orlando

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e Disney+

Borussia Dortmund x Monterrey

No duelo menos empolgante das oitavas de final, Dortmund e Monterrey terão a chance de mostrar que têm um nível melhor do que o apresentado até então no Super Mundial. Finalista da Champions há pouco mais de um ano, o time alemão não conseguiu demonstrar superioridade contra nenhum adversário do grupo com Fluminense, Ulsan e Mamelodi Sundowns, enquanto os mexicanos chamaram atenção apenas na goleada contra o já eliminado Urawa Reds.

Data: terça-feira (1/7), às 22h

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e Disney+

Real Madrid x Juventus

O principal jogo entre europeus será o primeiro encontro entre Real Madrid e Juventus desde 2018, quando os merengues despacharam os italianos de forma polêmica na Liga dos Campeões, meses depois de terem medido forças na final do torneio continental. Desta vez, o cenário é muito diferente do de sete anos atrás. Os espanhois seguem como uma potência com craques globais, apesar do início de trabalho de Xabi Alonso ainda precisar de mais tempo, mas a Velha Senhora passa por um processo de renovação e aparenta estar um degrau abaixo da elite, vide a derrota de 5 x 2 para o Manchester CIty.

Data: terça-feira (1/7), às 16h

Local: Hard Rock Stadium, Miami

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e Disney+