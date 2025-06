Benfica x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (28/6), Benfica e Chelsea se enfrentam pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. A partida será às 17h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte.

O Benfica chega para o mata-mata após garantir a primeira posição do Grupo C. O grupo dos portugueses também contava com Bayern de Munique, Boca Juniors e Auckland City. Por outro lado, o Chelsea se classificou na segunda colocação do Grupo D. Seus adversários na primeira fase foram Flamengo, Espérance e Los Angeles FC.

O confronto será em formato de jogo único e eliminatório. Além disso, é a reedição deuma final europeia, a Uefa Europa League de 2013 serve como um tempero extra para a partida. Naquela decisão, melhor para o Chelsea, 2 a 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Rede Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Benfica

O Benfica chega para o confronto embalado por uma campanha surpreendente e de grande moral na fase de grupos. Disputando o torneio pela primeira vez, o time português superou as expectativas ao terminar na liderança do difícil Grupo C, à frente do gigante Bayern de Munique, a quem venceu por 1 a 0 em um resultado histórico. No entanto, a equipe carrega um retrospecto bastante negativo contra o Chelsea, tendo perdido todos os três confrontos anteriores, incluindo a dolorosa final da Uefa Europa League de 2013, o que adiciona um peso de revanche à partida.

Em termos de elenco, o técnico Bruno Lage precisa lidar com problemas e decisões importantes. O time sofre com desfalques significativos por lesão, como Alexander Bah, Manu Silva e, muito provavelmente, o meio-campista Florentino Luís. Por outro lado, o ataque ganha o reforço do italiano Andrea Belotti, que retorna de suspensão e cria uma disputa por posição com o artilheiro Vangelis Pavlidis. A boa fase de Ángel di María é uma das esperanças da equipe, enquanto o treinador ainda avalia quem ocupará a vaga no meio-campo ao lado de Leandro Barreiro.

Como chega o Chelsea

O Chelsea chega para a partida de mata-mata com a confiança renovada, após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Esperánce que garantiu sua classificação e serviu como uma boa resposta à derrota sofrida para o Flamengo. O técnico Enzo Maresca poupou diversos titulares nesse último jogo, indicando que a equipe estará descansada e totalmente focada no confronto contra os portugueses. Além disso, o time londrino carrega um histórico muito favorável, tendo vencido 11 de seus 15 jogos contra adversários de Portugal e, mais importante, vencido todos os três confrontos anteriores contra o próprio Benfica.

Apesar do favoritismo, a equipe tem desfalques importantes para administrar. O zagueiro Wesley Fofana segue se recuperando de lesão, enquanto o atacante Nicolas Jackson cumprirá o último jogo de sua suspensão. Com isso, o jovem Liam Delap, que marcou seu primeiro gol na última partida, deve continuar no comando do ataque. A expectativa é pelo retorno de peças-chave que foram poupadas, como Cole Palmer, Pedro Neto, Reece James e Levi Colwill. O confronto também marca um momento especial para o meio-campista Enzo Fernández, que está cotado para ser titular contra seu ex-clube.

BENFICA X CHELSEA

Mundial de Clubes 2025 – Oitavas de Final

Data-Hora: 28/6/2025, sábado, 17h (de Brasília)

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Carreras; Barreiro e Renato Sanches; Di María, Prestianni e Schjelderup; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

CHELSEA: Sanchez; Reece James, Tosin, Colwill e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernandéz; Pedro Neto, Cole Palmer e Madueke; Delap. Técnico: Enzo Maresca

Árbitro: Slavko Vin?i? (SVN)

Assistentes: Tomaž Klan?nik (SVN) e Andraž Kova?i? (SVN)

VAR: Não divulgado

