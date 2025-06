Fluminense busca ter Thiago Silva para duelo decisivo com a Inter de Milão

O Fluminense espera contar com um retorno importante para o duelo decisivo com a Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Trata-se de Thiago Silva, que ficou de fora do jogo com o Mamelodi Sundowns, que garantiu a vaga tricolor, em virtude de um desconforto muscular. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o ‘Monstro’ ficou no banco de reservas contra a equipe sul-africana. Logo depois da vitória sobre o Ulsan HD, da Coreia do Sul, e a da grande atuação diante do Borussia Dortmund.

Na última partida, o técnico Renato Gaúcho optou pela entrada de Ignácio, que ganhou a votação como melhor jogador da partida, segundo a Fifa. A expectativa interna é que Thiago participe das próximas atividades, que serão determinantes para a sua presença diante do time italiano, na segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), em Charlotte.

Além disso, o comandante tricolor explicou que o defensor não tem uma lesão. Ele ficou de fora mais por precaução, o que enche o torcedor de esperança para vê-lo diante da Inter de Milão.

Clube trabalha para ter reforço nas oitavas

Outro nome que o Fluminense trabalha para ter à disposição é o de Soteldo. Vale lembrar que o venezuelano foi o único reforço do Tricolor para a competição, na janela extra dos dez primeiros dias de junho. No entanto, teve detectada uma lesão na coxa esquerda, logo depois da partida de sua seleção contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Diante disso, o camisa 7 ficou de fora das três partidas do Fluminense pelo Grupo F. Agora, o foco é na recuperação para que ajude o time do técnico Renato Gaúcho no mata-mata, porém a presença ainda é incerta.

