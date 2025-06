Gabriely Miranda revela indecisão e história por trás da tatuagem com nome de Endrick

Gabriely Miranda, esposa de Endrick, fez uma rara exposição da tatuagem que leva com o nome do marido no dedo das mãos. Em vídeo publicado no TikTok, a modelo contou que pôs a tattoo em prática quando o casal ainda namorava, mas teve dúvidas sobre como fazê-la. Os pombinhos oficializaram a união no segundo semestre de 2024 e vivem na Espanha desde a transferência do craque ao Real Madrid.

A modelo revelou que, inicialmente, cogitou marcar apenas a letra “E” na parte frontal do dedo. Isso porque em caso de término, poderia completar a inscrição com “Deus”. No entanto, mudou os planos e acabou registrando o nome completo na parte interna — entre os dedos.

Endrick e Gabriely anunciaram a união em setembro do ano passado, com publicações nas redes sociais. “Enfim, casados”, escreveu o casal. Os pais da modelo não compareceram ao cartório, e o enlace ainda ocorreu em meio às polêmicas com a mãe do jogador, Cíntia Ramos.

A sogra da modelo chegou a cortar a nora de uma imagem familiar, após declarar publicamente, no programa “Conversa com Bial”, que considerava o casal muito jovem para assumir um compromisso tão sério.

Paz entre os lados

Pouco tempo depois, o primeiro sinal de bandeira branca. Isso porque Gabriely presenteou Cíntia com um perfume de luxo, avaliado em R$ 3.400, como gesto de aproximação. A mãe do atleta compartilhou o mimo nas redes sociais com a legenda “Presente da norinha” e marcou a jovem na publicação.

Relacionamento marcado por contrato

A trajetória do casal também ficou conhecida pelo chamado “contrato de namoro”, revelado por Gabriely durante participação no podcast “PodDelas”. Segundo ela, o documento foi criado após uma aposta entre seu marido e um amigo — em que o atleta teria afirmado ser capaz de ficar com ela.

O jovem atacante, à época vinculado ao Palmeiras, teria assumido um compromisso formal com a modelo a fim de evitar especulações externas e manter limites claros na relação. Assim, criaram uma espécie de contrato, com termos e proibições na relação.

Agenciada pela Mega Modelo Brasil, Gabriely, de 21 anos, mantém forte presença nas redes sociais e acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram. A influenciadora demonstra religiosidade em suas postagens e costuma publicar mensagens de autoajuda. Torcedora do Palmeiras, conheceu o marido ainda quando ele atuava pelo clube paulista. Desde então, acompanha os jogos nos estádios e segue apoiando o atacante, agora no Real Madrid.

Problemas com a família de Endrick

Parte do público criticou a relação no início do namoro, sobretudo pelo futuro promissor do jogador. A situação se intensificou após declarações de Cíntia, que afirmou preferir que o filho não se casasse ou fosse pai tão jovem. Ela também deu a entender que não queria, ao menos inicialmente, que Gabriely o acompanhasse na Espanha.

Em resposta, Gabriely adotou postura discreta diante da exposição. Optou por minimizar os conflitos e manteve o foco no relacionamento com o jogador. A harmonia só foi restaurada após o casamento civil e o gesto de reconciliação com a sogra.