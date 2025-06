Botafogo x Palmeiras: previsão de vidente antecipa duelo decisivo no Mundial - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Luiz Filho, conhecido pelo canal “Renascer das Cartas”, promoveu uma leitura espiritual detalhada sobre o confronto entre Botafogo e Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O clássico acontece neste sábado (28), às 13h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Para o vidente, o time carioca apresenta maiores possibilidades energéticas de triunfo.

Segundo Luiz, o tarô revelou para o Alviverde uma carta que simboliza instabilidade física e mental. “O Palmeiras até entra no jogo pressionando, com movimentação e combatividade. Mas a carta fala de instabilidade. Pode haver dificuldades se o time não fizer as escolhas certas”, afirmou. Ele ainda destacou que o desgaste pode afetar o desempenho e será necessário ter equilíbrio tático.

O Alvinegro, por sua vez, teve sorteada a carta “Força”, que representa resistência e resiliência. O especialista explicou: “Um time determinado, que conhece suas limitações e sabe lidar com elas. A carta da Força fala de resistência”. Mas não parou por ai, e os cariocas também receberam o “Seis de Copas’ — associada à inspiração emocional e boas lembranças. Isso, segundo ele, indica um grupo capaz de canalizar a própria história para encontrar soluções em campo.

Carta para Botafogo x Palmeiras

Já o confronto se resumiu à carta da “Temperança”. Ou seja, equilíbrio e paciência. “Um jogo que pede leitura correta das circunstâncias. Essa carta sugere que quem souber esperar o momento certo terá a vantagem”, afirmou. A “Rainha de Ouros” apareceu como carta complementar.

Supercomputador indica outro cenário

Embora o tarô tenha sugerido leve vantagem emocional ao Alvinegro, a análise estatística apresentou cenário diferente. O supercomputador da Opta, especializado em prever resultados a partir de dados e algoritmos avançados, indicou o Palmeiras como favorito. Conforme os cálculos da plataforma, o time paulista tem 55,81% de chances de vencer, contra 44,19% do carioca.

Além disso, em projeção geral de título, o Palmeiras aparece com 0,89% de chance de conquistar o Mundial, enquanto o Botafogo possui 0,42%. Esses números indicam que, estatisticamente, o Verdão ainda carrega certo peso de favoritismo.

Premiação milionária

A classificação para as quartas de final do Mundial representa um salto significativo também no aspecto financeiro. A vaga em disputa vale uma premiação de 13,1 milhões de dólares (cerca de R$ 72 milhões). Esse valor supera, por exemplo, o prêmio que o Alvinegro recebeu pelo Campeonato Brasileiro de 2024, de R$ 48,1 milhões.

Até o momento, o clube carioca já arrecadou 26,71 milhões de dólares (R$ 148,4 milhões) pela participação e vitórias no torneio — contra o Seattle Sounders e o PSG. Caso avance, poderá disputar premiações ainda maiores: 21 milhões de dólares (R$ 116,68 milhões) pelas semifinais, 30 milhões de dólares (R$ 166,68 milhões) para o vice e 40 milhões (R$ 222,24 milhões) de dólares para o campeão.

Possíveis adversários de Botafogo e Palmeiras

Quem avançar neste duelo enfrenta nas quartas de final o vencedor do confronto entre Benfica e Chelsea, marcado para o mesmo sábado (28), às 17h (horário de Brasília), em Charlotte.

