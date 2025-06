Palmeiras não vence o Botafogo desde noite mágica de Endrick

O Palmeiras se prepara para encarar o Botafogo, neste sábado (28), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Apesar de ser um confronto que o Verdão está acostumado, já que as equipes costumam se enfrentar no Brasil, a equipe de Abel Ferreira tem um incômodo tabu para quebrar e seguir vivo na competição.

Afinal, o Botafogo não perdeu nos últimos cinco jogos que fez contra o Palmeiras. Eles já se enfrentaram neste ano, pela primeira rodada do Brasileirão e ficaram no empate em 0 a 0. A última vez que o Verdão saiu vitorioso contra o Glorioso, foi quando o jovem Endrick botou a bola embaixo dos braços e decidiu.

A última vitória do Palmeiras aconteceu no dia 1º de novembro de 2023. A partida aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, e contou com uma virada épica do Verdão. Na ocasião, o Glorioso chegou a abrir 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Contudo, na etapa final, o Alviverde voltou com tudo e viu sua grande joia na época, Endrick, brilhar com dois gols e comandar a virada que seria fundamental no final para o título brasileiro daquele ano.

Mas depois desta partida, o Botafogo virou um adversário chato. Em 2024, por exemplo, o Verdão não venceu o rival nenhuma vez. Para piorar, os cariocas eliminaram os paulistas nas oitavas da Libertadores e também superaram o Alviverde na corrida pelo título brasileiro.

Estêvão pode ser um novo Endrick no Palmeiras

Assim, caso queira sonhar com uma vida mais longa no Mundial de Clubes, o Palmeiras terá que encerrar um tabu que incomoda. Contudo, sem Endrick, a expectativa é que outra joia chame a responsabilidade. Afinal, Estêvão, que vem chamando a atenção no Mundial, busca uma última grande atuação pelo Alviverde.

O atacante vai se despedir do Palmeiras após a participação da equipe no Mundial de Clubes e vai defender o Chelsea, da Inglaterra. Contudo, o jogador ainda busca uma última partida decisiva para deixar gravado na mente do torcedor palestrino. Quem sabe, se tornando um novo Endrick.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.