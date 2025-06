Criciúma x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e Avaí fazem um clássico catarinense importante nesta sexta-feira (27/6), às 20h30, no estádio Heriberto Hulse, pela 14° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Tigre é o 15° colocado, com 16 pontos e está apenas três acima do Amazonas, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Assim, a vitória aparece como crucial. Por outro lado, o Leão de Santa Catarina está na oitava posição, com 20 pontos, mas está a um do CRB, que abre o G-4. Desta forma, pode ingressar na zona de acesso para a Série A em caso de triunfo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chega o Criciúma

O Criciúma vem de quatro rodadas sem perder, com três vitórias e um empate. Assim, a equipe, enfim, conseguiu reagir na Série B e abriu margem para a zona de rebaixamento. Contudo, para esta partida, o técnico Eduardo Baptista não poderá contar com o lateral-esquerdo Marcelo Hermes. Afinal, o jogador foi emprestado ao Juventude. Assim, a tendência é que o Criciúma siga com Luiz Henrique na lateral-esquerda. Além disso, o meia Fellipe Mateus volta a ser relacionado após uma cirurgia no joelho no início de maio.

Como chega o Avaí

O Avaí vem de uma derrota em casa diante do Athletico-PR. O Leão da Ilha perdeu a chance de entrar no G-4 na última rodada, mas ainda assim não se distanciou da zona de classificação e aposta no clássico para uma retomada. Assim, o técnico Jair Ventura volta a ter o seu zagueiro e capitão Eduardo Brock, que retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Marcos Vinícius, que ficou no banco na última partida por conta de uma virose, também deve voltar ao time. Mendes, no meio, e Emerson Ramon, no ataque, são dúvidas quanto a manutenção na equipe.

CRICIÚMA X AVAÍ

Série B do Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Data e horário: 27/06/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Alisson; Zé Gabriel, Rodrigo e L. Castán; Marcinho, M. Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert e Luiz Henrique (Felipinho); Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.

AVAÍ: Igor Bohn; Marcos Vinícius (Raylan), Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Barreto, João Vitor, JP (Mendes), Marquinhos Gabriel; Cléber e Alef Manga (Hygor ou Emerson Ramon). Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

